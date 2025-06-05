Цены на лук и морковь изменились в Павлодарской области

В департаменте Бюро национальной статистики по Павлодарской области сообщили, что за месяц цены изменились на ряд товаров. В частности, зафиксирован рост цен на сахар — на 4%, кондитерские изделия — на 3,1%, макароны — на 2,7%. Однако наиболее резкий скачок отмечен среди овощей.

— Среди овощей и фруктов значительно подорожали: репчатый лук — на 54%, морковь — на 51,7%, свёкла — на 27,7%, груши — на 5,9%. В то же время цены на капусту снизились на 8,1%, — сообщили в департаменте.

В то же время в Павлодарской области зафиксировано снижение цен на яйца — на 1,7%.

Незначительное колебание цен зафиксировано на одежду и обувь, бензин и фармацевтическую продукцию. Вместе с тем резко выросли тарифы: на воду — на 64,4%, на услуги канализации — на 23,6%.

Напомним, ранее Алихан Смаилов раскритиковал систему регулирования цен на лекарства.