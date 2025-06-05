РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:20, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Цены на лук и морковь изменились в Павлодарской области

    По данным Бюро нацстатистики, среди овощей подорожание зафиксировано по луку, моркови, свекле и капусте, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Цены на картофель, лук и морковь
    Коллаж: Canva

    В департаменте Бюро национальной статистики по Павлодарской области сообщили, что за месяц цены изменились на ряд товаров. В частности, зафиксирован рост цен на сахар — на 4%, кондитерские изделия — на 3,1%, макароны — на 2,7%. Однако наиболее резкий скачок отмечен среди овощей.

    — Среди овощей и фруктов значительно подорожали: репчатый лук — на 54%, морковь — на 51,7%, свёкла — на 27,7%, груши — на 5,9%. В то же время цены на капусту снизились на 8,1%, — сообщили в департаменте.

    В то же время в Павлодарской области зафиксировано снижение цен на яйца — на 1,7%.

    Незначительное колебание цен зафиксировано на одежду и обувь, бензин и фармацевтическую продукцию. Вместе с тем резко выросли тарифы: на воду — на 64,4%, на услуги канализации — на 23,6%.

    Напомним, ранее Алихан Смаилов раскритиковал систему регулирования цен на лекарства. 

    Теги:
    Сельхозпродукция Цены и тарифы Продукты Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают