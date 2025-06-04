Наценки достигали 172%: Алихан Смаилов раскритиковал систему регулирования цен на лекарства
Глава Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов раскритиковал систему регулирования цен на лекарства, передает корреспондент агентства Kazinform.
Аудит ВАП показал, что вывод лекарств на рынок занимает годы: для закупки через Единого дистрибьютора препарат должен пройти пять перечней. Вследствие искусственных ограничений значительная часть закупок проводится с участием единственного поставщика. Такая ситуация приводит к завышению цен.
— Система регулирования цен не обеспечивает доступность и обоснованную стоимость лекарств. Наценки достигали 172% на рынке и 35% при бюджетных закупках, — отметил Алихан Смаилов.
Он уточнил, что в рамках исполнения предписаний ВАП Минздравом внесены изменения в Правила ценообразования, пересмотрены регрессивные шкалы наценок.
Смаилов также указал на пробелы в действующем порядке экспертизы, регистрации и надзора. В 2024 году средний срок экспертизы составил 334 дня при нормативе в 210 дней. В отдельных случаях продолжительность доходила до 2,5 лет.
Аудиторы также считают, что инструменты фармаконадзора работают неэффективно: из почти 8 тыс. сообщений о побочных эффектах за 3 года изъят из обращения лишь один препарат.
Ранее сообщалось, что в Казахстане бесплатные лекарства незаконно продавались в розничной сети.