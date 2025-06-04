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    16:36, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Наценки достигали 172%: Алихан Смаилов раскритиковал систему регулирования цен на лекарства

    Глава Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов раскритиковал систему регулирования цен на лекарства, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: ВАП

    Аудит ВАП показал, что вывод лекарств на рынок занимает годы: для закупки через Единого дистрибьютора препарат должен пройти пять перечней. Вследствие искусственных ограничений значительная часть закупок проводится с участием единственного поставщика. Такая ситуация приводит к завышению цен.

    — Система регулирования цен не обеспечивает доступность и обоснованную стоимость лекарств. Наценки достигали 172% на рынке и 35% при бюджетных закупках, — отметил Алихан Смаилов.

    Он уточнил, что в рамках исполнения предписаний ВАП Минздравом внесены изменения в Правила ценообразования, пересмотрены регрессивные шкалы наценок.

    Смаилов также указал на пробелы в действующем порядке экспертизы, регистрации и надзора. В 2024 году средний срок экспертизы составил 334 дня при нормативе в 210 дней. В отдельных случаях продолжительность доходила до 2,5 лет.

    Аудиторы также считают, что инструменты фармаконадзора работают неэффективно: из почти 8 тыс. сообщений о побочных эффектах за 3 года изъят из обращения лишь один препарат.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане бесплатные лекарства незаконно продавались в розничной сети.

    Теги:
    Фармацевтика Лекарства Высшая аудиторская палата РК Цены и тарифы Алихан Смаилов Госаудит
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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