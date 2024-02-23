В какой из стран СНГ самый дешевый хлеб?

На 20 февраля 2024 года буханка хлеба весом 500 граммов в Казахстане стоила $0,5. В Тунисе и Алжире, например, $0,16, в США — $3,56, передает агентство Kazinform со ссылкой на мониторинговое агентство Energyprom.kz.

За январь–декабрь 2023 года в Казахстане произвели 506,6 тысячи тонн свежего хлеба — на 2,3% меньше, чем годом ранее.

Наибольшие объемы выпуска ожидаемо зарегистрировали в южных густонаселенных регионах. Лидером стала Туркестанская область: 121,9 тысячи тонн, минус 0,3%. На второй и третьей строчках расположились Алматы (54,7 тысячи тонн) и Актюбинская область (47 тысяч тонн).

Меньше всего хлеба произвели в Улытауской (4,6 тысячи тонн) и Мангистауской (7,9 тысячи тонн) областях, а также в Шымкенте (8,2 тысячи тонн).

В том числе пшеничного хлеба за двенадцать месяцев произвели 378,7 тысячи тонн — на 3,3% меньше, чем годом ранее.

Выпуск булочных изделий составил 32,7 тысячи тонн, ржаного хлеба — 21,6 тысячи тонн, ржано-пшеничного — 13,3 тысячи тонн, диетического — 586 тонн, прочего хлеба — 59,8 тысячи тонн.

По итогам января текущего года годовой рост цен на хлеб составил 5,6%. В том числе пшеничный хлеб из муки высшего сорта подорожал на 9,2%, из муки первого сорта — на 4%, ржано-пшеничный хлеб — на 6,9%.

В региональном разрезе наибольший рост цен на хлеб был отмечен в Абайской области: на 16% за год. В тройке антилидеров также оказались Алматы (на 15,9%) и Жетысуская область (на 8,5%). Наименьшее годовое удорожание было зафиксировано в Северо-Казахстанской (плюс 0,7%), Туркестанской (плюс 0,9%) и Жамбылской (плюс 1,1%) областях.

Пшеничный хлеб из муки высшего сорта на рынках и в магазинах страны в январе стоил 371 тг за кг, хлеб из муки первого сорта — 202 тг за кг, ржано-пшеничный хлеб — 475 тг за кг.

Впрочем, кроме адекватных цен бывают и неприятные курьезы. Так, по сообщению КТК, во время бурана недалеко от Хромтау и поселка Карабутак, где застряли автомобилисты, им продавали хлеб по 1300 тг жители близлежащих населенных пунктов. Кстати, чиновники утверждают, что таких цен быть не может.

По данным аналитиков Numbeo, на 20 февраля 2024 года буханка хлеба весом 500 граммов в Казахстане стоила 0,5 долл. США. Для сравнения: среди стран СНГ в Азербайджане хлеб стоил 0,42 долл. США, в Узбекистане — 0,47 долл. США, в России — 0,51 долл. США, в Армении — 0,69 долл. США. Дешевле всего хлеб был в Тунисе и Алжире (0,16 долл. США), дороже всего — в США (3,56 долл. США).

Фото: energyprom.kz

Среди крупных городов мира дешевле всего хлеб можно было купить в Тунисе (0,15 долл. США), дороже всего — в Гамильтоне, Бермуды (8,26 долл. США).

В Астане хлеб стоил 0,51 долл. США, в Алматы — 0,6 долл. США. В столицах стран СНГ ситуация выглядит так: в Бишкеке хлеб стоил 0,45 долл. США, в Баку — 0,46 долл. США, в Кишинёве — 0,52 долл. США, в Ташкенте — 0,54 долл. США, в Минске — 0,56 долл. США, в Москве — 0,6 долл. США.