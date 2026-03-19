Цены на газ взлетели из-за конфликта на Ближнем Востоке

Цена на нефть марки Brent продолжила рост предыдущего дня, поднявшись более чем на 6% и превысив отметку в 114 долларов за баррель. Цена на нефть марки WTI в четверг выросла на 0,5% и составила почти 96 долларов за баррель.

В Европе цены на природный газ за день выросли на 16,7%, а в пиковый момент рост достигал 25%. В целом с 28 февраля, начала конфликта, они увеличились примерно вдвое, пишет CNN.

Компания QatarEnergy сообщила в среду, что ее хаб СПГ в Рас-Лаффане получил «значительные повреждения» после ракетных обстрелов. По данным Международного энергетического агентства, Рас-Лаффан является крупнейшим в мире заводом по производству СПГ.

Стоит отметить, что Рас-Лаффан производит 25% всего сжиженного газа в мире. 80% отправляется в Азию, где некоторые страны, вроде Пакистана, почти на 100% зависят от катарского газа.

По данным аналитической компании Wood Mackenzie, специализирующейся на энергетике и природных ресурсах, ущерб, нанесенный газовому хабу Рас-Лаффан в результате иранских ударов, «фундаментально меняет перспективы мирового газового рынка». В своем сообщении в четверг компания отметила, что перебои в мировых поставках природного газа, вероятно, продлятся более двух месяцев.

— Такое длительное отключение газа будет поддерживать высокие цены на природный газ в течение более длительного времени, — написала в своем сообщении Кристи Крамер, руководитель отдела стратегии СПГ в Wood Mackenzie.

С момента приостановки производства СПГ компанией QatarEnergy 2 марта после нападения Ирана на ее объекты, мировые поставки СПГ уже сократились почти на пятую часть.

Ранее Израиль ударил по крупнейшему в мире газовому месторождению «Южный Парс».