Цены на газ растут в Европе

По данным биржи ICE, декабрьские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открылись в 10.00 мск у отметки в 490,7 доллара США (-3,4%) за тысячу кубометров, что стало ценовым минимумом в понедельник, 18 ноября.

Последние фьючерсы торговались по $516,1 (+1,6%), что стало ценовым максимумом. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — $508,2 за тысячу кубометров.

Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около $460 за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около $310, во втором — почти $355, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до $405.

При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже $250, а 14 ноября поднималась выше $500 за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года.

Ранее сообщалось, что дата-центры могут стать источником отопления для европейских городов.