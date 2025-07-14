10:18, 14 Июль 2025 | GMT +5
Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает корреспондент агентства Kazinform.
По состоянию на 14 июля ценовой диапазон выглядит следующим образом:
АИ-92
- Астана: 216-217 тг/л
- Алматы: 215-217 тг/л
- Шымкент: 202-207 тг/л
АИ-95
- Астана: 265-275 тг/л
- Алматы: 272-279 тг/л
- Шымкент: 255-265 тг/л
АИ-98
- Астана: 299-320 тг/л
- Алматы: 310-340 тг/л
- Шымкент: 297-335 тг/л
Дизельное топливо
- Астана: 312-315 тг/л
- Алматы: 312-315 тг/л
- Шымкент: 302-311 тг/л
Газ
- Астана: 102 тг/л
- Алматы: 99-102 тг/л
- Шымкент: 90 тг/л
Со средневзвешенными курсами покупки и продажи валют — доллара, евро и рубля — в обменниках на 14 июля, можно ознакомиться здесь .