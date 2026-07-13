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    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане

    Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает агентство Kazinform.

    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По состоянию на 13 июля ценовой диапазон выглядит следующим образом:

    АИ-92
    Астана: 244-245 тг/л
    Алматы: 242-247 тг/л
    Шымкент: 230-235 тг/л

    АИ-95
    Астана: 313-317 тг/л
    Алматы: 320-325 тг/л
    Шымкент: 299-305 тг/л

    АИ-98
    Астана: 355-365 тг/л
    Алматы: 360-373 тг/л
    Шымкент: 345-350 тг/л

    Дизельное топливо
    Астана: 335 тг/л
    Алматы: 340-343 тг/л
    Шымкент: 338-343 тг/л

    Газ
    Алматы: 112 тг/л
    Шымкент: 112 тг/л

    Актуальные средневзвешенные курсы покупки и продажи валют — доллара, евро и рубля — в обменных пунктах на 13 июля можно посмотреть по ссылке.

    Дизтопливо Топливо Цены и тарифы Бензин Экономика Газ
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор