Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает агентство Kazinform.
По состоянию на 13 июля ценовой диапазон выглядит следующим образом:
АИ-92
Астана: 244-245 тг/л
Алматы: 242-247 тг/л
Шымкент: 230-235 тг/л
АИ-95
Астана: 313-317 тг/л
Алматы: 320-325 тг/л
Шымкент: 299-305 тг/л
АИ-98
Астана: 355-365 тг/л
Алматы: 360-373 тг/л
Шымкент: 345-350 тг/л
Дизельное топливо
Астана: 335 тг/л
Алматы: 340-343 тг/л
Шымкент: 338-343 тг/л
Газ
Алматы: 112 тг/л
Шымкент: 112 тг/л
Актуальные средневзвешенные курсы покупки и продажи валют — доллара, евро и рубля — в обменных пунктах на 13 июля можно посмотреть по ссылке.