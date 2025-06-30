10:43, 30 Июнь 2025 | GMT +5
Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает агентство Kazinform.
По состоянию на 30 июня ценовой диапазон выглядит следующим образом:
АИ-92
Астана: 214-217 тг/л
Алматы: 215-217 тг/л
Шымкент: 200-205 тг/л
АИ-95
Астана: 265-275 тг/л
Алматы: 271-279 тг/л
Шымкент: 255-265 тг/л
АИ-98
Астана: 305-320 тг/л
Алматы: 312-340 тг/л
Шымкент: 297-335 тг/л
Дизельное топливо
Астана: 311-315 тг/л
Алматы: 311-317 тг/л
Шымкент: 300-311 тг/л
Газ
Астана: 102 тг/л
Алматы: 99-102 тг/л
Шымкент: 90 тг/л
С курсами валют в обменниках на 30 июня можно ознакомиться здесь.