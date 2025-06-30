09:01, 30 Июнь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 июня
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен
- доллар: покупка 519,41 тенге, продажа 516,44 тенге;
- евро: покупка 606,52 тенге, продажа 610,86 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,49 - 6,60 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 517,70 тенге, продают по 523,72 тенге;
- евро: покупка 603,25 тенге, продажа 610,26 тенге;
- рубль: покупка 6,50 тенге, продажа 6,65 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 519,23 тенге, продают по 522,23 тенге;
- евро: покупка 606,93 тенге, продажа 611,21 тенге;
- рубль: покупка 6,51 тенге, продажа 6,57 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 520,39 тенге, 1 евро 609,58 тенге, 1 рубль 6,63 тенге.
По итогам дневных торгов 27 июня средневзвешенный курс доллара составил 520,39 тенге, поднявшись на 2,02 тенге.