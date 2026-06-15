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    Цены и тарифы выросли в Кыргызстане

    В стране за 5 месяцев этого года по сравнению с декабрем 2025 года прирост потребительских цен и тарифов составил 4,8%, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Цены и тарифы выросли в Кыргызстане
    Фото: Kazinform

    По данным Национального статистического комитета КР, за январь–май 2026 года цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки повысились на 4,8%, алкогольные напитки и табачные изделия — на 6,5%, непродовольственные товары — на 2,8%, тарифы на услуги, оказываемые населению — на 7,1%.

    Повышение цен и тарифов за указанный период наблюдалось во всех регионах республики. Больше всего подорожание отмечено в Ошской области, за счет роста стоимости алкогольных напитков и табачных изделий на 15,1%, непродовольственные товары — на 8,8%, тарифов на услуги, оказываемые населению — на 17,1%.

    О том, почему растут цены на топливо в Кыргызстане, читайте здесь. Также сообщалось, что стране начали субсидировать поставки топлива.

    В мире Цены и тарифы Кыргызстан
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор