Цены и тарифы выросли в Кыргызстане

В стране за 5 месяцев этого года по сравнению с декабрем 2025 года прирост потребительских цен и тарифов составил 4,8%, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

По данным Национального статистического комитета КР, за январь–май 2026 года цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки повысились на 4,8%, алкогольные напитки и табачные изделия — на 6,5%, непродовольственные товары — на 2,8%, тарифы на услуги, оказываемые населению — на 7,1%.

Повышение цен и тарифов за указанный период наблюдалось во всех регионах республики. Больше всего подорожание отмечено в Ошской области, за счет роста стоимости алкогольных напитков и табачных изделий на 15,1%, непродовольственные товары — на 8,8%, тарифов на услуги, оказываемые населению — на 17,1%.

О том, почему растут цены на топливо в Кыргызстане, читайте здесь. Также сообщалось, что стране начали субсидировать поставки топлива.