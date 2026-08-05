Цена высшего образования: как меняются университеты и рынок труда Казахстана

Каждый год обучение в казахстанских вузах обходится студентам все дороже. За ростом цен стоят не только инфляция и увеличение расходов университетов, но и трансформация всей системы высшего образования, которая все активнее ориентируется на потребности экономики и рынка труда. Что влияет на стоимость обучения, что входит в цену и какие знания выпускники получают на выходе, — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

Почему дорожает стоимость обучения

По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале 2026 года услуги высшего образования в Казахстане подорожали в среднем на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом динамика существенно различается по регионам. В Атырауской области стоимость обучения выросла на 36,3%, в Туркестанской области— на 19,6%, в Мангистауской области — на 15,2%, в Шымкенте — на 15,4%, в Астане — на 15%. В то же время в Алматинской области цены практически не изменились, а в Костанайской области рост составил лишь 1,8%.





Инфографика: Kazinform

Таким образом, рост стоимости обучения носит общереспубликанский характер, однако его масштабы существенно различаются по регионам. Причины кроются как в общей экономической ситуации, так и в изменении самой модели работы университетов.

В Министерстве науки и высшего образования РК подчеркивают, что государство не устанавливает единую стоимость обучения. За последние годы университеты вынуждены увеличивать расходы не только из-за инфляции, но и вследствие роста заработных плат преподавателей, обновления лабораторий, цифровизации образовательного процесса, развития научной инфраструктуры и строительства общежитий. Вместе с тем университетам рекомендовано ориентироваться на размер государственного образовательного гранта и избегать экономически необоснованного повышения стоимости обучения.

Экономист Сапарбай Жубаев считает, что нынешний рост цен в целом соответствует экономической ситуации.

— Если инфляция составляет 10–12% ежегодно, то, естественно, что и стоимость высшего образования будет расти примерно такими же темпами. Это объективный экономический процесс, — говорит эксперт.

При этом, по его словам, инфляция объясняет далеко не все. Региональные различия обусловлены тем, что университеты подошли к нынешнему этапу с разным уровнем стоимости обучения.

— В столичных университетах стоимость давно находится на высоком уровне, поэтому дальнейший рост зависит от спроса и предложения. В регионах же спроса меньше, поэтому многие годы цены были такими низкими, и сейчас университеты фактически догоняют общий уровень, — отметил Сапарбай Жубаев.

Этим объясняется и заметная разница в стоимости обучения между ведущими национальными и региональными университетами. Обучение в крупнейших вузах страны сегодня обходится от 1 до 4 млн тенге в год, тогда как во многих региональных университетах стоимость по-прежнему находится в пределах 550–700 тысяч тенге.

Инфографика: Kazinform

Стоимость обучения сегодня определяется и различиями в финансовых возможностях вузов, и уровнем их инфраструктуры, и спросом со стороны абитуриентов. Однако даже если рост цен экономически объясним, возникает другой вопрос — насколько высшее образование остается доступным для семей.

Становится ли высшее образование менее доступным

Для многих абитуриентов, особенно приезжающих из регионов, значительную финансовую нагрузку создают аренда жилья, питание, транспорт и другие сопутствующие расходы. Поэтому оценивать доступность высшего образования только по стоимости обучения недостаточно.

Исследования ОЭСР показывают, что именно такие расходы нередко становятся главным барьером для молодежи из небольших городов и сельской местности.

Казахстанский ученый и исследователь, обладающий степенью PhD по социологии, Едил Нурымбетов считает, что доступность высшего образования напрямую влияет на социальную мобильность.

— Если получение высшего образования будет недоступным, тогда оно теряет свою функцию социального лифта. Встает вопрос: является ли получение высшего образования равным для всех казахстанцев? — говорит эксперт.

По его словам, для студентов из регионов реальные расходы зачастую оказываются почти вдвое выше стоимости самого образовательного контракта.

Снизить финансовую нагрузку государство пытается за счет расширения системы образовательных грантов. Ежегодно увеличивается их количество, действуют программы «Серпін» и «Келешек», сохраняются специальные квоты, при этом государственный заказ все больше ориентируется на инженерные, медицинские, педагогические, аграрные и IT-специальности.

Однако одновременно растет и число претендентов на бесплатное обучение. Если несколько лет назад школы ежегодно оканчивали около 200 тысяч выпускников, то в 2026 году их количество достигло примерно 215 тысяч. Кроме того, за гранты конкурируют не только выпускники школ, но и колледжей, а также абитуриенты прошлых лет. В результате конкуренция за бюджетные места остается высокой, несмотря на ежегодное увеличение государственного заказа.

По словам Сапарбая Жубаева, высшее образование пока доступно и заявлять обратное нет оснований.

— Сегодня более половины студентов получают образование за счет государства. По многим направлениям доля грантов достигает 55–60 процентов. А стоимость грантов тоже влияет на стоимость платного обучения, — считает экономист.

Фото: из личного архива Сапарбая Жубаева

В то же время распределение грантов постепенно меняет образовательные предпочтения самих абитуриентов.

— На технические направления выделяются большие объемы грантов. А вот на экономику, право, гуманитарные специальности конкурс значительно выше. Бывает, что абитуриент с 120 баллами остается без гранта, тогда как на техническую специальность можно поступить со значительно меньшим результатом, — отметил Сапарбай Жубаев.

Гарантирует ли диплом хорошую работу

Даже если абитуриент получает грант или семья готова оплачивать обучение самостоятельно, остается вопрос: оправдываются ли эти вложения после окончания университета. Именно ответ на него сегодня все чаще определяет отношение общества к высшему образованию.

За последние годы поменялась не только стоимость обучения, но и отношение работодателей к высшему образованию. Если раньше диплом считался главным подтверждением квалификации, то сегодня компании все чаще оценивают реальные навыки кандидатов.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, более 1,8 млн молодых казахстанцев имеют высшее образование, еще около 1,6 млн — техническое и профессиональное. При этом крупнейшим работодателем остается торговля, где заняты 643 тысячи молодых людей. Для сравнения, в сфере информации и связи работают лишь 102,4 тысячи человек, а в финансовом секторе — 96,5 тысячи.

Высокая занятость молодежи в торговле показывает, что значительная часть молодых специалистов начинает карьеру не в высокотехнологичных или профильных отраслях. Это свидетельствует о том, что полученная специальность далеко не всегда определяет сферу дальнейшей занятости, а рынок труда становится значительно более гибким.

Одной из причин таких изменений становится трансформация требований работодателей к будущим сотрудникам. Как отмечает Едил Нурымбетов, сегодня во всем мире происходит переход от «экономики дипломов» к «экономике навыков» (skill-based economy).

— Исследование, проведенное в Оксфордском университете, показывает, что работодатели все меньше оценивают человека исключительно по его профильному образованию — инженерному, химическому или техническому. Гораздо важнее способность быстро адаптироваться к изменениям, принимать решения в сложных и стрессовых ситуациях, эффективно управлять людьми и работать в команде, — подчеркнул эксперт.

Фото: из личного архива Едила Нурымбетова

Именно поэтому многие студенты начинают работать еще во время учебы. Практический опыт становится не менее важным преимуществом, чем сам диплом, а работа позволяет одновременно получить профессиональные навыки и частично компенсировать расходы на образование.

Будущее рынка труда

Эксперты сходятся во мнении, что главный вызов для системы высшего образования сегодня заключается не столько в росте стоимости обучения, сколько в способности университетов готовить специалистов, востребованных современной экономикой. Фактически вузам приходится одновременно решать две задачи: сохранять доступность образования в условиях растущих расходов и обеспечивать выпускников компетенциями, которые соответствуют быстро меняющемуся рынку труда.

Именно поэтому государство увеличивает подготовку инженеров, IT-специалистов, педагогов, врачей и представителей других дефицитных профессий, одновременно стремясь сократить разрыв между системой образования и потребностями экономики. При этом все большее значение приобретают практическая подготовка студентов, сотрудничество университетов с работодателями и возможность получения профессионального опыта еще во время обучения.

Рост стоимости обучения — лишь внешнее проявление более глубоких изменений, происходящих в системе высшего образования. Университеты постепенно переходят к новой модели подготовки кадров, государство меняет подходы к финансированию и распределению грантов, а работодатели все меньше оценивают выпускников только по наличию диплома. В этих условиях главным критерием ценности высшего образования становится не стоимость обучения, а способность университета дать знания, практические навыки и опыт, которые позволят выпускнику успешно конкурировать на современном рынке труда. Именно это в конечном итоге определяет, станет ли диплом выгодной инвестицией как для самого человека, так и для экономики страны.