Цена сладкой привычки: борьба с сахаром стала вопросом государственной политики

Казахстанцы превышают норму потребления в 2–4 раза

Официальная статистика Бюро национальной статистики (БНС) на основе обследований домохозяйств показывает устойчиво высокое потребление сахара и кондитерских изделий на душу населения за последние годы.

— По итогам обследования домохозяйств «Потребление основных продуктов питания населением» за 2025 год средний уровень потребления сахара и кондитерских изделий составил 43,1 килограмма на душу населения в год, — отметили в Национальном научном центре развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой МЗ РК.

По словам нутрициолога Алии Дангариной, организму чистый добавленный сахар вообще не нужен. Он не дефицитный нутриент. Все необходимое мы получаем из сложных углеводов — каш, овощей, фруктов, хлеба из цельного зерна. Добавленный сахар — это лишние калории без единого витамина и без клетчатки. То есть, взрослый человек должен употреблять в день не больше 5–6 чайных ложек сахара (25–30 г), ребенок — 2–3 ложки максимум.

— На практике большинство людей в Казахстане превышают эту норму в 2–4 раза, даже если «не едят конфет», — подчеркнула спикер.

В динамике за предшествующие пять лет показатель остается стабильным и колеблется в пределах: 43,0; 44,0; 41,1; 42,3 кг на душу населения. Важно отметить, что учет ведется совокупно по сахару и кондитерским изделиям без отдельного выделения сахара из сладких напитков — пробел, который ограничивает точную оценку вклада жидких источников сахара, считающихся одним из главных поставщиков «пустых калорий» в глобальных исследованиях.

Коллаж: Kazinform/ Freepik

По оценкам ВОЗ, ежедневная доступность сахара в Казахстане составляет 69,1 грамма на человека — средний показатель в мировом масштабе, но значительно превышающий рекомендуемый предел менее 50 г в день при рационе 2000 ккал.

В научном центре подчеркивают четкую эпидемиологическую связь между высоким потреблением сахара (особенно из сахаросодержащих напитков) и ростом неинфекционных заболеваний (НИЗ).

— Поведенческие исследования показывают, что потребление сахара, в том числе через напитки, широко распространено среди детей и подростков. По данным HBSC (2022), около 67 процентов школьников среднего и старшего звена еженедельно пьют сладкие напитки, а 14 процентов делают это ежедневно, — указывает центр.

Нутрициолог отметила, что 70–80% избыточного сахара у большинства людей приходит именно из напитков. Убери их первыми — и уже через 10–14 дней тяга к сладкому падает, энергии становится больше, кожа чище, а вес (особенно в области живота) начинает уходить легче.

— Практика на день: возьми с собой бутылку воды 1,5–2 л и пей ее равномерно. Каждый раз, когда рука тянется к сладкому напитку — сделай 3–5 глотков воды и подожди 5 минут. Тяга часто уходит, — советует специалист.

Это коррелирует с тенденциями ожирения. Первичная заболеваемость детским ожирением увеличилась с 44,2 в 2023 году до 48,5 на 100 тыс. населения в 2024 году. Среди взрослых 58,6% имеют избыточный вес, включая 22,4% с ожирением (исследование STEPS, 2024).

Фото: Рixabay

По сахарному диабету отмечен рост на 6% среди взрослых и на 21% среди подростков 15–17 лет в 2024 году, с впервые установленным диагнозом на уровне 486 случаев на 100 тыс. взрослого населения. Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности — 22,3% всех летальных исходов в 2024 году, а общая заболеваемость БСК выросла с 17 866 до 18 558 на 100 тыс. человек за 2023–2024 гг.

— Совокупность международных эпидемиологических и клинических данных убедительно демонстрирует устойчивую связь регулярного потребления сахаросодержащих напитков с повышенным риском ожирения, нарушений углеводного обмена и сердечно-сосудистых заболеваний, — отметили в научном центре.

Дополнительные факторы: малоподвижный образ жизни (36,9% школьников 11–15 лет ежедневно проводят два часа и более перед экранами, HBSC 2022) и низкое потребление фруктов-овощей (27% и 36% ежедневно среди подростков).

Как государство снижает «сахарную нагрузку»?

Казахстан реализует комплекс мер в рамках Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» и Концепции развития здравоохранения до 2026 года.

В организованных коллективах введен полный запрет на реализацию сахаросодержащих и энергетических напитков в организациях образования, а также ограничение сахара в буфетной продукции — не более 5% от веса готового продукта.

— Министерство здравоохранения реализует информационные и образовательные кампании, включая инфографики и видеоматериалы о скрытом сахаре в продуктах и рисках потребления сахаросодержащих напитков, — рассказали в МЗ РК.

Фото: freepik.com

С 1 января 2025 года действует запрет на продажу энергетических напитков лицам до 21 года (Закон № 116-VIII от 8 июля 2024 г.).

— Ведется работа по внедрению стандарта маркировки на лицевой стороне упаковки, ограничению маркетинга продуктов с высоким содержанием сахара, жира и соли, — заверили в центре.

Налог вместо запретов

Ключевым инструментом рассматривается акциз на сахаросодержащие напитки (ССН). ВОЗ относит фискальные меры к числу наиболее эффективных способов снижения потребления сахара на популяционном уровне.

Моделирование Всемирного банка показывает: повышение розничной цены на 20% может снизить продажи ССН на 16%, увеличить спрос на бутилированную воду на 41% при минимальном влиянии на сектор (снижение общих продаж безалкогольных напитков всего на 3%).

Предлагалась поэтапная ставка: от 100 тенге за литр ($0,21) до 180 тенге ($0,38), что соответствует 22% роста цены.

— Главная цель — снижение потребления свободных сахаров как одного из ключевых факторов риска неинфекционных заболеваний, — отметили в ведомстве.

Параллельно прорабатываются ограничения маркетинга, особенно направленного на детей, на основе национального профиля питательных веществ.

سۋرەت: istockphoto.com

Утверждение о 9-м месте Казахстана в мире по потреблению сахара в 2022 году не подтверждается официальными данными ВОЗ, ФАО или Global Nutrition Report. Страна находится в средней группе, без вхождения в топ-10.

Рекомендации Минздрава населению

Министерство здравоохранения рекомендует:

ограничивать свободные сахара до 10% от суточной энергии (идеально — меньше 5%, 25 г/день или 6 чайных ложек при 2000 ккал);

сокращать сахаросодержащие напитки;

предпочитать воду и несладкие напитки;

изучать состав и пищевую ценность продуктов;

строить рацион на овощах, фруктах, цельнозерновых и минимально переработанных продуктах.

Казахстан демонстрирует активную позицию в борьбе с избыточным потреблением сахара, однако сохраняются вызовы в детализации данных (особенно по напиткам) и полном внедрении мер. В условиях глобального роста НИЗ, усугубленного пост-COVID изменениями, последовательные межведомственные действия остаются критически важными.