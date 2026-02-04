Смертельная цена детского труда в Турции: за 13 лет 836 погибших

Согласно данным Совета по охране труда и промышленной безопасности Турции (İSİG), только в 2025 году на работе погибли как минимум 94 ребенка. За последние 13 лет эта цифра выросла до 836 человек, что подчеркивает системный характер проблемы детского труда и производственной безопасности.

Эти смерти произошли в различных отраслях — от сельского хозяйства и строительства до мелкой промышленности и сферы услуг.

Правозащитники и профсоюзные организации Турции отмечают, что реальные цифры могут быть выше статистики: не все случаи фиксируются официально, особенно в неформальном секторе экономики.

Эксперты связывают высокий уровень смертности с распространенностью детского труда, отсутствием должного контроля за условиями работы и игнорированием норм безопасности. Многие дети вынуждены работать из-за бедности семей, бросая школу и оказываясь в опасных условиях, к которым они физически и психологически не готовы.

Общественные организации призывают власти усилить инспекции, ужесточить ответственность работодателей и разработать долгосрочные социальные программы, направленные на искоренение детского труда. Без системных мер, предупреждают они, трагическая статистика будет продолжать расти.

