    15:37, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Смертельная цена детского труда в Турции: за 13 лет 836 погибших

    В Турции вновь стала актуальна проблема детского труда и условий производственной безопасности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Цена детского труда: в Турции за 13 лет на рабочих местах погибли 836 детей
    Фото: DW/J. Hahn

    Согласно данным Совета по охране труда и промышленной безопасности Турции (İSİG), только в 2025 году на работе погибли как минимум 94 ребенка. За последние 13 лет эта цифра выросла до 836 человек, что подчеркивает системный характер проблемы детского труда и производственной безопасности.

    Эти смерти произошли в различных отраслях — от сельского хозяйства и строительства до мелкой промышленности и сферы услуг.

    Правозащитники и профсоюзные организации Турции отмечают, что реальные цифры могут быть выше статистики: не все случаи фиксируются официально, особенно в неформальном секторе экономики.

    Эксперты связывают высокий уровень смертности с распространенностью детского труда, отсутствием должного контроля за условиями работы и игнорированием норм безопасности. Многие дети вынуждены работать из-за бедности семей, бросая школу и оказываясь в опасных условиях, к которым они физически и психологически не готовы.

    Общественные организации призывают власти усилить инспекции, ужесточить ответственность работодателей и разработать долгосрочные социальные программы, направленные на искоренение детского труда. Без системных мер, предупреждают они, трагическая статистика будет продолжать расти.

    Ранее мы писали о том, что в последние годы в Турции наблюдается устойчивый рост числа детей, втянутых в преступную деятельность.

