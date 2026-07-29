Целый район ЗКО остался без питьевой воды в аномальную жару

В социальных сетях распространилась информация о том, что Жангалинский район Западно-Казахстанской области в течение четырех дней остается без питьевой воды, передает корреспондент Kazinform.

Местные жители выражают возмущение тем, что оказались без воды в период сильной жары. В этой связи корреспондент Kazinform обратился в акимат области для выяснения обстоятельств.

Как сообщили в пресс-службе акима области, на линии Жангалинского группового водопровода, обеспечивающего население питьевой водой, произошла авария.

На данный момент аварийно-восстановительные работы полностью завершены. Сейчас специалисты занимаются заполнением резервуаров. В них уже накоплено 1 200 кубометров воды, дополнительно собрано еще 750 кубометров. Емкости заполнены примерно на 50%.

По прогнозам специалистов, в течение ближайших одного-двух дней резервуары будут полностью заполнены, после чего подача воды должна перейти в штатный режим.

В этот период для обеспечения населения питьевой водой подача осуществляется три раза в сутки по следующему графику:

утром — с 08:00 до 09:00;

днем — с 13:00 до 14:00;

вечером — с 17:00 до 18:00.

— По мере возможности время подачи воды будет поэтапно увеличиваться. В целях обеспечения водой жителей некоторых улиц с низким давлением организуется подвоз воды с помощью двух единиц специальной техники, — отмечается в официальном ответе.

По словам местных жителей, перебои с водой наблюдаются в районном центре — селе Жангала, а также в Копжасарском сельском округе.

В Жангале проживают более 9 тысяч человек, в Копжасаре — около 2 тысяч жителей.

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