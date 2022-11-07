Тщательно проконтролировать рекультивацию хвостохранилища «Кошкар-Ата» поручил Президент

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Большое значение имеет рекультивация хвостохранилища «Кошкар-Ата». На площади 66 квадратных километров размещено более 100 миллионов тонн отходов. Об этом на встрече с населением Мангистауской области заявил Глава государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

«По моему поручению в прошлом году начата его масштабная рекультивация. Финансирование первого этапа проекта, рассчитанного до 2024 года, обеспечивается в полном объеме. Необходим тщательный контроль проводимых работ», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, уполномоченным органам уже сейчас нужно начать прорабатывать реализацию второго этапа проекта. Следует также ликвидировать несанкционированные свалки и карьеры в Шетпе.

«Поручаю разработать специальную программу по утилизации данных отходов. Особое внимание нужно уделить утилизации и захоронению опасных химических отходов ликвидированного ТОО «SAT Operating Aktau», а также радиационных отходов бывшего химико-гидрометаллургического завода. Данные отходы могут представлять угрозу здоровью граждан и окружающей среде. Нужно принять безотлагательные меры для решения проблемы», - отметил Президент.

Фото: ЦОК Мангистауской области