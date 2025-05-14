Труженицу тыла из Шымкента перевели в дом престарелых

История труженицы тыла, которая в течение нескольких дней находилась дома в тяжелом состоянии и без присмотра, получила продолжение. Пожилую женщину ранее доставили в Центр социальной адаптации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня ее перевели в Центр предоставления специальных социальных услуг №10 — дом престарелых.

Фото: управление занятости и социальной защиты Шымкента

— Женщине проведено первичное медицинское обследование, она обеспечена средствами личной гигиены и оборудовано спальное место, — сообщили в управлении занятости и социальной защиты Шымкента. — Ведётся сбор документов на постоянное проживание в учреждении.

Фото: управление занятости и социальной защиты Шымкента

Кроме того, оформление инвалидности и прохождение медицинской экспертизы поручено медикам городской поликлиники №13.

Напомним, Марию Понамареву, 1933 года рождения, нашли в запертой квартире в тяжелом состоянии. Она оставалась без присмотра после того, как ее сестра, ранее ухаживавшая за ней, перестала появляться. История вызвала широкий общественный резонанс благодаря волонтерам, опубликовавшим шокирующее видео из квартиры. После этого ситуация оказалась в центре внимания общественности и городских служб.