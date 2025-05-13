В Шымкенте 92-летнюю труженицу тыла нашли в запертой квартире в тяжелом состоянии

По информации городского управления занятости и социальной защиты, инцидент произошел в одной из квартир по улице Аскара. Пожилая женщина 1933 года рождения оставалась без присмотра. Соседи забили тревогу, когда заметили, что она уже несколько дней не выходит из квартиры, а ее сестра, которая ранее ухаживала за ней, перестала появляться.

— На место выехала мобильная группа Центра социальной адаптации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Прибывшие специалисты обнаружили, что дверь заперта изнутри, но через щель было видно, что в помещении лежит женщина, — сообщили в управлении.

Фото: управление занятости и социальной защиты Шымкента

После прибытия участкового полицейского, врачей и сотрудников ЧС дверь вскрыли. Пенсионерку обнаружили в тяжелом состоянии. Она была немедленно госпитализирована в Центр адаптации, где ей оказали первичную помощь, — обеспечил питание, гигиенический уход и поместил под медицинское наблюдение.

По данному факту компетентные органы проводят проверку.

История получила широкий общественный резонанс благодаря усилиям волонтеров. Ранее они опубликовали видео из квартиры, где проживала труженица тыла. Кадры вызвали шок: антисанитария, тараканы, запущенные бытовые условия. По словам активистов, пожилая женщина ранее находилась в доме престарелых, но оттуда ее якобы забрала сестра, которая, как предполагается, не обеспечила должного ухода.