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Труп таксиста с ножевыми ранениями нашли в Алматинской области

27 Декабря 2022, 12:16
Труп таксиста с ножевыми ранениями нашли в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На окраине села Кендала Талгарского района обнаружен труп мужчины, которому было нанесено 37 колото-резаных ранений. Полицейские задержали подозреваемого, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления полиции Талгарского района, информация об обнаружении трупа поступила 17 декабря, а утром 18 декабря вдоль объездных канальных дорог, в южной части на расстоянии приблизительно 1200 метров от места обнаружения трупа, найдена автомашина погибшего, который при жизни занимался частным извозом.

Выяснилось, что преступление заблаговременно и изощренно было продумано. Убийца использовал одноразовый абонентский номер, сотовый телефон, вооружился качественным орудием, обладающим колюще-режущими свойствами, знал безлюдное место, где можно совершить убийство, пути отхода от данного места, где можно оставить автомашину умершего.

Подозреваемый был задержан вечером 24 декабря по проспекту Сейфуллина в Алматы напротив здания ТРЦ «Мега». Он дал признательные показания в совершении убийства из личных мотивов. Его водворили в ИВС УП Талгарского района. Полицейские обнаружили и изъяли одежду на момент совершения убийства, со следами крови, а также складной нож. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


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