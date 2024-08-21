Труп обнаружили в одном из районов Астаны

Сегодня в Байконурском районе Астаны было обнаружено тело мужчины, передает агентство Kazinform.

Как сообщают полицейские, в 18:50 на канал 102 поступило сообщение о том, что возле автомобиля по улице Янушкевича был найден 53-летний мужчина с ножевыми ранениями, без признаков жизни.

Фото: Kazinform

— По горячим следам был задержан 31-летний подозреваемый, личность которого установлена. Предварительно установлено, что убийство произошло на почве словесного конфликта. В качестве вещественного доказательства изъят нож. Возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы, — прокомментировали в департаменте полиции.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Напомним, что за этот год в Астане задержали 42 разыскиваемых преступника.

В Алматы к 12 годам лишения свободы осуждены двое несовершеннолетних за совершение убийства водителя такси.