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    23:16, 20 Август 2024 | GMT +6

    Труп обнаружили в одном из районов Астаны

    Труп обнаружили в одном из районов Астаны
    Фото: Kazinform

    Сегодня в Байконурском районе Астаны было обнаружено тело мужчины, передает агентство Kazinform.

    Как сообщают полицейские, в 18:50 на канал 102 поступило сообщение о том, что возле автомобиля по улице Янушкевича был найден 53-летний мужчина с ножевыми ранениями, без признаков жизни.

    Труп обнаружили в одном из районов Астаны
    Фото: Kazinform

    — По горячим следам был задержан 31-летний подозреваемый, личность которого установлена. Предварительно установлено, что убийство произошло на почве словесного конфликта. В качестве вещественного доказательства изъят нож. Возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы, — прокомментировали в департаменте полиции.

    Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

    Напомним, что за этот год в Астане задержали 42 разыскиваемых преступника.

    В Алматы к 12 годам лишения свободы осуждены двое несовершеннолетних за совершение убийства водителя такси.

    Теги:
    МВД РК Полиция Борьба с преступностью Астана Убийство Происшествия
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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