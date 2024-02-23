42 разыскиваемых преступника задержали в Астане

В 2024 году в Астане достигнуто снижение регистрации всех преступлений на 2,4%. Об этом сообщили в столичном департаменте полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В рамках Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом разработана карта проблем Астаны и утвержден операционный план по ее реализации, куда включены мероприятия по обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений. Задействованы все правоохранительные, государственные и местные исполнительные органы. Принятыми мерами профилактического характера в 2024 году достигнуто снижение регистрации всех преступлений на 2,4% (с 2630 до 2499), — сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

В департаменте полиции также отметили, что улучшена раскрываемость по всем линиям. Раскрыты все убийства, изнасилования, разбои, кражи автомашин, тяжкие хулиганства, угоны и карманные кражи.

Кроме того, в результате проводимых в ночное время суток профилактических мероприятий, не допущено ни одного тяжкого преступления в увеселительных заведениях.