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Труп мужчины в канализационном колодце нашли в Алматинской области

17 Марта 2020 07:15
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Труп мужчины в канализационном колодце нашли в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемых в убийстве и изнасиловании задержали по горячим следам в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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11 марта в поселке Жана Дауир Алматинской области в канализационном колодце был обнаружен труп мужчины со следами насильственной смерти.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части первой статьи «Убийство» УК РК. Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался 57-летний местный житель, работавший в одном из крестьянских хозяйств.

Оперативниками задержаны двое мужчин без определенного места жительства, 42-х и 25 лет. Они признались в жестоком убийстве и изнасиловании.

Следствием установлено, что подозреваемые после совместного употребления спиртных напитков, ворвавшись в жилище супругов, жестоко избили мужчину, а жену изнасиловали. Затем вывезли пострадавших за село и бросили обоих в канализационный колодец, где продолжили жестокое избиение мужчины и надругательства над женщиной.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Женщине удалось сбежать от насильников и сообщить в полицию. Суд определил меру пресечения в виде ареста.

Факты зарегистрированы по части первой статьи «Изнасилование» и части первой статьи «Насильственные действия сексуального характера» УК РК. Убийство переквалифицировано пункт седьмой части второй статьи 99 УК РК.


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Ключевые слова: Алматинская область, Борьба с преступностью, Происшествия, МВД РК,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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