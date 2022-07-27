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Труп мужчины обнаружили в пруду терренкура в Алматы
27 Июля 2022 17:26

Труп мужчины обнаружили в пруду терренкура в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось видео, на котором очевидец сообщает об утонувшем человеке на территории терренкура в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматы человек утонул на терренкуре», - говорится в посте .

Информацию о погибшем подтвердили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

«Данный факт сейчас расследуется управлением полиции Медеуского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Мужчина 1963 года рождения. Его личность установлена. Обстоятельства происшествия будут также установлены», - сообщили в полиции.


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