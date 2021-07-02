Труп мужчины обнаружили около Капчагайского моста в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Труп мужчины обнаружили вечером около Капчагайского моста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что на бездыханное тело наткнулись девушки.

«Проезжавший мимо патрульный экипаж заметил переполох. Сотрудники поинтересовались, что случилось. Девушки показали, где нашли находку. Прибывшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что мужчина без определенного места жительства, ориентировочно 45-50 лет. Без видимых признаков насильственной смерти. Эксперты выяснят истинную причину гибели мужчины», - сообщили в полиции.