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    19:39, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Труп мужчины обнаружили около Капчагайского моста в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Труп мужчины обнаружили вечером около Капчагайского моста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что на бездыханное тело наткнулись девушки.

    «Проезжавший мимо патрульный экипаж заметил переполох. Сотрудники поинтересовались, что случилось. Девушки показали, где нашли находку. Прибывшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что мужчина без определенного места жительства, ориентировочно 45-50 лет. Без видимых признаков насильственной смерти. Эксперты выяснят истинную причину гибели мужчины», - сообщили в полиции.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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