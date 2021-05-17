Труп мужчины обнаружили напротив ТРЦ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Труп мужчины обнаружили напротив торгово-развлекательного центра «Апорт» близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции города Алматы сообщили, что факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 99 ч.1 УК РК (убийство) и расследуется управлением полиции Наурызбайского района по территориальности.

«Личность мужчины установлена. Это – гр. М. 1972 года рождения, житель Алматинской области. С целью установления причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению обстоятельств смерти и виновного лица», - отметили в полиции.