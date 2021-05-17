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    11:22, 17 Май 2021 | GMT +6

    Труп мужчины обнаружили напротив ТРЦ в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Труп мужчины обнаружили напротив торгово-развлекательного центра «Апорт» близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента полиции города Алматы сообщили, что факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 99 ч.1 УК РК (убийство) и расследуется управлением полиции Наурызбайского района по территориальности.

    «Личность мужчины установлена. Это – гр. М. 1972 года рождения, житель Алматинской области. С целью установления причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению обстоятельств смерти и виновного лица», - отметили в полиции.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Алматы
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