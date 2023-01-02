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Труп мужчины обнаружен при пожаре в Актобе

2 Января 2023, 17:17
Труп мужчины обнаружен при пожаре в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе в 4 утра загорелся частный дом в дачном массиве, обнаружен труп хозяина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

Сообщение о пожаре поступило на пуль дежурного 101 в 4 часа утра 2 января. Загорелся дом в садовом коллективе Бутак-9 АЗХС.

На место происшествия выехала пожарная техника со спасателями, вскоре пожар был ликвидирован.

«На месте пожара был обнаружен труп хозяина, 1984 года рождения. Пожар ликвидировали в 4 часа 30 минут. Были задействованы 17 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

По словам специалистов, основными причинами пожара в быту являются неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов. В случае возникновения возгорания необходимо позвонить по телефонам 101,112.


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