Труп мужчины обнаружен недалеко от ресторана в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Труп мужчины обнаружен недалеко от ресторана в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
30 августа в 05:15 часов одним из жителей микрорайона Акбулак, неподалеку от ресторана, был обнаружен труп 27-летнего мужчины, о чем было сообщено в полицию.
По данному факту незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Что стало причиной тяжкого преступления устанавливает следствие. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 части 1 УК РК «Убийство».
Сотрудниками полиции за совершение данного преступления установлен 33-летний житель города Тараза. В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Назначены все необходимые судебные экспертизы.
Данный факт находится на контроле у руководства Департамента полиции Жамбылской области.
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