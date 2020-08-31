Труп мужчины обнаружен недалеко от ресторана в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Труп мужчины обнаружен недалеко от ресторана в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

30 августа в 05:15 часов одним из жителей микрорайона Акбулак, неподалеку от ресторана, был обнаружен труп 27-летнего мужчины, о чем было сообщено в полицию.

По данному факту незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Что стало причиной тяжкого преступления устанавливает следствие. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 части 1 УК РК «Убийство».

Сотрудниками полиции за совершение данного преступления установлен 33-летний житель города Тараза. В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Назначены все необходимые судебные экспертизы.

Данный факт находится на контроле у руководства Департамента полиции Жамбылской области.