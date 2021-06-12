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    18:03, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Труп мужчины нашли рядом с железной дорогой в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рядом с железной дорогой в Турксибском районе Алматы найден труп мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    Сообщение в полицию поступило от машиниста локомотива, который пожаловался на устойчивый запах разложения.

    «Прибыв на место, полицейские за забором на заброшенном участке, в кустарниках обнаружили тело. Документы находились при нем. Ему 49 лет. В ходе предварительного осмотра, эксперты признаков насильственной смерти не обнаружили», - сообщили в полиции.

    В целях установления причины наступления смерти, тело мужчины доставлено в городской морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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