Труп мужчины нашли рядом с железной дорогой в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рядом с железной дорогой в Турксибском районе Алматы найден труп мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Сообщение в полицию поступило от машиниста локомотива, который пожаловался на устойчивый запах разложения.

«Прибыв на место, полицейские за забором на заброшенном участке, в кустарниках обнаружили тело. Документы находились при нем. Ему 49 лет. В ходе предварительного осмотра, эксперты признаков насильственной смерти не обнаружили», - сообщили в полиции.

В целях установления причины наступления смерти, тело мужчины доставлено в городской морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.