17:16, 03 Сентябрь 2022 | GMT +6
Труп мужчины извлекли из подвала сгоревшего оружейного магазина в Костанае
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Пожар локализован в оружейном магазине в Костанае. Из подвала извлечен труп, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Из подвала был извлечен труп мужчины, личность которого пока не установлена. Кроме того в Костанайскую городскую больницу был госпитализирован мужчина 1981 года рождения»,- прокомментировали в ДЧС области.
Локализация пожара объявлена в 14:29. Причина устанавливается .
Ранее сообщалось , что крупный пожар в произошел в оружейном магазине в Костанае
В результате пожара в оружейном магазине в Костанае пострадали семеро человек.
фото https://kstnews.kz