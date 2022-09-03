Труп мужчины извлекли из подвала сгоревшего оружейного магазина в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Пожар локализован в оружейном магазине в Костанае. Из подвала извлечен труп, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из подвала был извлечен труп мужчины, личность которого пока не установлена. Кроме того в Костанайскую городскую больницу был госпитализирован мужчина 1981 года рождения»,- прокомментировали в ДЧС области.

Локализация пожара объявлена в 14:29. Причина устанавливается .

Ранее сообщалось , что крупный пожар в произошел в оружейном магазине в Костанае

В результате пожара в оружейном магазине в Костанае пострадали семеро человек.

фото https://kstnews.kz