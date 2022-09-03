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    17:16, 03 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Труп мужчины извлекли из подвала сгоревшего оружейного магазина в Костанае

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Пожар локализован в оружейном магазине в Костанае. Из подвала извлечен труп, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из подвала был извлечен труп мужчины, личность которого пока не установлена. Кроме того в Костанайскую городскую больницу был госпитализирован мужчина 1981 года рождения»,- прокомментировали в ДЧС области.

    Локализация пожара объявлена в 14:29. Причина устанавливается .

    Ранее сообщалось , что крупный пожар в произошел в оружейном магазине в Костанае

    В результате пожара в оружейном магазине в Костанае пострадали семеро человек.


    фото https://kstnews.kz
    Теги:
    Общество Пожар Костанай Костанайская область Происшествия Происшествия, ЧС
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