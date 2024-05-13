РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:35, 12 Май 2024 | GMT +6

    Труп мужчины обнаружили в затопленном районе Петропавловска

    Въезд в Петропавловск временно закрыли из-за перелива
    Фото: Kazinform

    В Петропавловске водолазы обнаружили труп мужчины, который пропал без вести 13-го апреля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В социальных сетях сегодня распространялась информация о том, что нашли тело молодого мужчины в доме в микрорайоне «Подгора» после того, как оттуда ушла вода.

    — 13-го апреля поступило сообщение о том, что без вести пропал 34-летний житель города. 12-го мая водолазы обнаружили труп мужчины без видимых наружных повреждений. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу, — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

    Иная информация не разглашается.

    По неофициальным данным, труп мужчины обнаружили во дворе дома.

    Микрорайон «Подгора» затопило 13-го апреля. Большой объем воды пришел сюда быстро, отмечалось сильное течение. 

    Теги:
    Подтопления Петропавловск Наводнение Полиция Происшествия Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!