Труп мужчины обнаружили в затопленном районе Петропавловска

В Петропавловске водолазы обнаружили труп мужчины, который пропал без вести 13-го апреля, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях сегодня распространялась информация о том, что нашли тело молодого мужчины в доме в микрорайоне «Подгора» после того, как оттуда ушла вода.

— 13-го апреля поступило сообщение о том, что без вести пропал 34-летний житель города. 12-го мая водолазы обнаружили труп мужчины без видимых наружных повреждений. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу, — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

Иная информация не разглашается.

По неофициальным данным, труп мужчины обнаружили во дворе дома.

Микрорайон «Подгора» затопило 13-го апреля. Большой объем воды пришел сюда быстро, отмечалось сильное течение.