Trump Media собирает $2,5 млрд на покупку биткоинов

Компания привлекает средства за счет продажи акций на сумму $1,5 млрд и конвертируемые облигации на сумму $1 млрд. Вырученные средства пойдут на покупку биткоинов, которые будет храниться на Anchorage Digital и Crypto.com.

После этой новости акции компании упали примерно на 10%. Ценные бумаги Trump Media остаются нестабильными, их стоимость упала почти на 30% в этом году. Рыночная капитализация компании составляет около $5,3 млрд.

Президент США Дональд Трамп косвенно владеет более чем 114 млн акциями Trump Media. Этот шаг усиливает влияние Трампа на криптовалютный рынок.

Расширение сферы финансовых услуг обусловлено растущим недовольством республиканцев предполагаемой банковской дискриминацией консерваторов.

Ранее Трамп выразил недовольство руководителями Bank of America и JPMorgan во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обвинив их в «блокировании» консервативных клиентов.

Ранее сообщалось, что Сенат США проголосовал за законопроект о регулировании криптовалют.