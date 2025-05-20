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    11:16, 20 Май 2025 | GMT +5

    Сенат США проголосовал за законопроект о регулировании криптовалют

    Сенат США проголосовал за принятие законопроекта о регулировании криптовалют на двухпартийном заседании, устранив тем самым процессуальное препятствие для окончательного принятия закона, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

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    Фото: crypto.news

    В ходе голосования по закону «Руководство и внедрение национальных инноваций для стабильных монет США 2025 года» (GENIUS) 66 голосов поддержали и 32 были против.

    Законопроекту необходимо было преодолеть порог в 60 голосов для принятия в Сенате, где республиканцы имеют большинство в три места.

    Шестнадцать демократов проголосовали вместе с большинством республиканцев Сената за продвижение законопроекта. Только два республиканца были против.

    Новый закон должен создать первую нормативную базу для стейблкоинов и цифровых токенов, которые будут привязаны к фиатной валюте – доллару.

    Демократическая поддержка законопроекта была получена после достижения соглашения о внесении поправки к законопроекту, включающая гарантии защиты прав потребителей и ограничения на выпуск стейблкоинов технологическими компаниями.

    Законопроект столкнулся с блокированием две недели назад, когда демократы вместе с двумя республиканцами потребовали более жесткие положения о национальной безопасности и борьбе с отмыванием денег.

    Криптовалютные сделки семьи Трампа с World Liberty Financial и ужин президента США для крупнейших держателей мемкоинов Дональда Трампа усилили обеспокоенность среди демократов (мемкоины отличаются от стейбл-коинов, поскольку они, как правило, черпают ценность из интернет-культуры, а не из базовой полезности или актива). Однако ни одно положение в обсуждаемой поправке не запретит Трампу и его семье продолжать свои криптовалютные начинания.

    Теги:
    Криптовалюта Законопроекты Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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