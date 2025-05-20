Сенат США проголосовал за законопроект о регулировании криптовалют

В ходе голосования по закону «Руководство и внедрение национальных инноваций для стабильных монет США 2025 года» (GENIUS) 66 голосов поддержали и 32 были против.

Законопроекту необходимо было преодолеть порог в 60 голосов для принятия в Сенате, где республиканцы имеют большинство в три места.

Шестнадцать демократов проголосовали вместе с большинством республиканцев Сената за продвижение законопроекта. Только два республиканца были против.

Новый закон должен создать первую нормативную базу для стейблкоинов и цифровых токенов, которые будут привязаны к фиатной валюте – доллару.

Демократическая поддержка законопроекта была получена после достижения соглашения о внесении поправки к законопроекту, включающая гарантии защиты прав потребителей и ограничения на выпуск стейблкоинов технологическими компаниями.

Законопроект столкнулся с блокированием две недели назад, когда демократы вместе с двумя республиканцами потребовали более жесткие положения о национальной безопасности и борьбе с отмыванием денег.

Криптовалютные сделки семьи Трампа с World Liberty Financial и ужин президента США для крупнейших держателей мемкоинов Дональда Трампа усилили обеспокоенность среди демократов (мемкоины отличаются от стейбл-коинов, поскольку они, как правило, черпают ценность из интернет-культуры, а не из базовой полезности или актива). Однако ни одно положение в обсуждаемой поправке не запретит Трампу и его семье продолжать свои криптовалютные начинания.