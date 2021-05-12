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    22:44, 11 Май 2021 | GMT +6

    Трудовые права более 1500 работников защищены в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Максат Кикимов на заседании городской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений рассмотрел вопросы погашения задолженности по заработной плате на предприятиях города, снижения рисков трудовой сферы, погашения задолженности по социальным платежам (ОПВ, СО, ОСМС), высвобождения работников в организациях города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Так, с начала года инспекторами труда при управлении социального благосостояния Алматы рассмотрено 1289 обращений работников, в том числе коллективных обращений – 49. По результатам проведенных проверок, направленных на защиту трудовых прав, снижена задолженность по заработной плате на 291,9 млн. тенге, тем самым защищены трудовые права 1524 работников.

    Согласно статистическим данным, на текущий момент в республике насчитывается более 463 тысяч действующих юридических лиц, из них в Алматы более 127 тысяч (составляет 27% от общего количества действующих предприятий). Текущая и просроченная задолженность в Алматы отсутствует.

    Кроме того, в городе наблюдается позитивная тенденция уменьшения количества предприятий, не выплативших обязательные пенсионные взносы.


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