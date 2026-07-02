Трудовой династии педагогов из СКО вручили экземпляр новой Конституции

Новая Конституция Республики Казахстан стала важным историческим событием для всей страны. Глава государства подчеркивает, что в основе сильного и справедливого Казахстана стоят законность, ответственность, уважение к человеку труда и верность общенациональным ценностям. Сегодня к Народной Конституции приковано особое внимание.

В ходе рабочей поездки в Есильский район аким СКО Гауез Нурмухамбетов посетил местную трудовую династию Шмурыгиных, общий стаж работы которых в сфере образования превышает 100 лет.

За многолетний добросовестный труд, вклад в воспитание подрастающего поколения и развитие сельского образования Александр Петрович и Надежда Васильевна получили экземпляр новой Конституции Республики Казахстан. Александр и Надежда Шмурыгины более 50 лет проживают в селе Петровка. Оба посвятили свою жизнь обучению, воспитанию детей и развитию сельской школы.

Фото: пресс-служба акима СКО

— Вы — наша сельская интеллигенция, люди труда, которые десятилетиями служили образованию и воспитанию детей. Глава государства особое внимание уделяет людям труда, тем, кто своим ежедневным делом укрепляет страну. Новая Конституция — это Основной закон нашего государства, который по праву называют Народной Конституцией. Для Казахстана это эпохальное событие. Всего второй день, как она вступила в силу, и один из специальных экземпляров я хотел бы вручить именно вам — в знак уважения к вашему многолетнему добросовестному труду, — сказал Гауез Нурмухамбетов.

Фото: пресс-служба акима СКО

В ответ Надежда Васильевна поблагодарила главу региона за внимание к людям старшего поколения и отметила позитивные изменения, которые происходят в селе.

— Мы внимательно следим за вашей деятельностью в социальных сетях и видим, насколько вы внимательны к деталям. Это вселяет уверенность в завтрашнем дне. Недавно вы наградили нашу дочь, которая служит в органах внутренних дел, а сегодня приехали к нам. Спасибо, что не забываете о нас, несмотря на то, что мы уже на заслуженном отдыхе. Сегодня действительно проводится большая работа в селах. В Петровке отремонтировали дороги, у нас теперь красивая школа, рядом функционирует ФАП. А теперь появилось место, где мы, пенсионеры, можем собираться, общаться и делиться опытом. Это очень важно для нас, — сказала Надежда Шмурыгина.

Фото: пресс-служба акима СКО

Помимо нового ФАПа в Петровке также состоялось открытие нового Дома культуры. Новый объект станет центром общественной и культурной жизни села, местом для творчества, общения и реализации новых инициатив. Символично, что этот Дом культуры стал уже одиннадцатым, построенным в Есильском районе за последние годы. Это еще один результат реализации поручений Главы государства и последовательной работы по развитию социальной инфраструктуры.

Особенно важно, что вместе с Домом культуры в Петровке начал работу новый IT-центр. Это позволит сельской молодежи получать дополнительные возможности для развития цифровых навыков, обучения и реализации собственных проектов. Стоит отметить, что именно в Есильском районе впервые в Казахстане начал работу первый современный сельский IT-центр.

Фото: пресс-служба акима СКО

Также в рамках рабочей поездки аким области вручил экземпляры новой Конституции сельской библиотеке, а также представителям молодежи. Стоит отметить, что накануне в СКО специальные экземпляры новой Конституции получили 27 североказахстанцев — представители различных сфер деятельности, внесшие вклад в развитие региона.