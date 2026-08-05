Трудоустройство за границей обернулось мошенничеством: подозреваемая акмолинка обманула 93 человека

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, сотрудниками управления полиции города Кокшетау проводится досудебное расследование по факту мошенничества, связанного с оказанием услуг по трудоустройству за рубежом. Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 190 УК РК «Мошенничество».

— По данным следствия, в период с 2023 года по январь 2026 года подозреваемая через социальные сети предлагала гражданам услуги по трудоустройству в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Под предлогом оформления виз, медицинского страхования, прохождения биометрии и иных необходимых документов она получала от граждан денежные средства, однако обещанные обязательства не исполняла. В настоящее время по уголовному делу потерпевшими признаны 93 человека. По предварительным данным, общая сумма причиненного ущерба составляет около 60 миллионов тенге. Денежные средства передавались как наличными, так и посредством банковских переводов, — пояснили в ведомстве.

В ходе расследования проведены необходимые следственные действия, подозреваемая допрошена. В отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможных других потерпевших.

Ранее сообщалось, что мошенничество стало самым распространенным уголовным правонарушением в Казахстане.