Мошенничество стало самым распространенным уголовным правонарушением в Казахстане

В Казахстане каждое третье зарегистрированное уголовное правонарушение связано с мошенничеством. За январь–июнь 2026 года на такие случаи пришлось 34,2% всей зарегистрированной преступности, передаёт агентство Казинформ со ссылкой на Ranking.kz .

За январь-июнь 2026 года в Казахстане зарегистрировано 57 тыс. уголовных правонарушений — на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с первым полугодием 2016 года показатель сократился в 3,6 раза.

Инфографика: ranking.kz

Большинство уголовных правонарушений регистрируется в электронном формате. За шесть месяцев текущего года таким способом было оформлено 52,7 тыс. дел, или 92,5% от общего количества. В 2018 году доля электронного уголовного производства составляла лишь 2,6%.

Как отмечают в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, цифровизация повысила оперативность учета, прозрачность уголовного процесса и эффективность контроля, а также помогает предотвращать укрытие преступлений.

В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений за январь-июнь 2026 года зарегистрировано в Алматы — 10,4 тыс. случаев. В Астане зарегистрировано 7,4 тыс. случаев, в Алматинской области — 4,4 тыс. Во всех регионах страны зафиксировано снижение показателя, наиболее заметное — в Карагандинской и Акмолинской областях.

Инфографика: ranking.kz

Структура уголовных правонарушений за последние десять лет заметно изменилась. Самым распространенным видом уголовных правонарушений остается мошенничество. За полгода зарегистрировано 19,5 тыс. таких случаев — на 14,6% меньше, чем годом ранее. На мошенничество пришлось 34,2% всех зарегистрированных уголовных правонарушений.

Количество краж сократилось на 16%, до 10,3 тыс. случаев, правонарушений, связанных с наркотиками, — на 6,8%, до 4,1 тыс. случаев. Убийств зарегистрировано 203 случая, что на 3,3% меньше, чем годом ранее. Число грабежей снизилось на 21,1%, разбоев — на 34,9%, хулиганств — на 12,5%, вымогательств — на 19,7%.

Рост среди представленных видов правонарушений зафиксирован только по изнасилованиям: их количество увеличилось с 226 до 231 случая.

За последние десять лет структура преступности существенно изменилась. По сравнению с январем-июнем 2016 года количество краж сократилось почти в 11 раз, грабежей — в 12,4 раза, разбоев — почти в 15 раз, хулиганств — в 14,1 раза. Число мошенничеств за тот же период уменьшилось лишь на 2,4% — с 20 тыс. до 19,5 тыс. случаев.

В результате доля мошенничества в общей структуре преступности выросла с 9,6% в первом полугодии 2016 года до 34,2% в текущем году, тогда как доля краж снизилась с 53,4% до 18,1%.

Одновременно сократилась численность лиц, совершивших уголовные правонарушения. За январь-июнь 2026 года их число составило 28,5 тыс. человек — на 4,3% меньше, чем годом ранее, и вдвое меньше уровня первого полугодия 2016 года.

Авторы исследования отмечают, что общее снижение преступности сопровождается изменением ее характера: традиционные имущественные и уличные преступления становятся менее распространенными, тогда как мошенничество сохраняется на близком к прежнему уровню. Это усиливает значимость профилактики цифровых и финансовых схем обмана.

Ранее казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников с банковскими картами.