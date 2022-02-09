Трудоустройство выпускников вузов: почему сложно найти работу по специальности и что делать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Практически каждый молодой человек сейчас стремится окончить престижный вуз по востребованной профессии для того, чтобы в будущем обеспечить себе хорошую, достойно оплачиваемую работу. Однако, зачастую, после окончания вуза дипломированные специалисты не могут найти работу по специальности и многим приходится идти работать в другие сферы. Почему после получения диплома многие выпускники сталкиваются с проблемой трудоустройства и что делать, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Почему выпускникам вузов сложно найти работу по специальности?

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» четыре года подряд проводит исследование на тему трудоустройства выпускников по заказу Министерства образования и науки РК.

В 2018 году аналитики НПП выявили, что 60% выпускников в Казахстане не могли найти работу по специальности.

«Трудоустройство выпускников разных специальностей на уровне ниже 50% имеют 68 вузов. Средний процент трудоустройства по 92 специальностям – 67,4%, минимальный уровень зафиксирован по специальности «таможенное дело» – 41%», - привели данные аналитики.

Они заявили, что низкий уровень трудоустройства вузов был связан с тем, что работодатели остаются недовольны качеством подготовки молодых специалистов. А качество подготовки зависит от актуальности образовательных программ, которые предлагаются в вузах.

В 2020 году аналитики палаты снова пришли к выводу, что большинство казахстанских выпускников не востребованы у работодателей.

«71% выпускников специальности «Международные отношения» Евразийской юридической академии им. Д. Қонаева безработны, выпускники специальности «Информатика» Международного гуманитарно-технического университета так же являются невостребованными специалистами в производстве. Только 25% выпускников Регионального социально-инновационного университета, окончившие специальность «Профессиональное обучение» смогли трудоустроиться, а среди окончивших «Экономику» в Центрально-Азиатском университете смогли найти работу всего 20%», - отметили в нацпалате.

При этом, 68% работодателей были не довольны актуальностью и качеством образовательных программ.

Что изменилось в качестве образовательных программ за последние годы?

Министерство образования и науки РК представило итоги рейтинга вузов по качеству образовательных программ за 2021 год. Согласно последнему исследованию НПП, казахстанские вузы улучшили свои показатели по качеству образовательных программ.

Образовательные программы вузов оценивались по 19 критериям, объединенным в три блока: карьерные перспективы выпускников, качество образовательных программ и достижения обучающихся.

Аналитики НПП отметили, что в этом году показатель удовлетворенности работодателей качеством и актуальностью образовательных программ вузов значительно увеличился. В целом, работодатели удовлетворены актуальностью образовательных программ на 55%. А динамика за последние годы составила + 28%.

Что изменилось? Дело в том, что 85% образовательных программ вузов были согласованы с работодателями, а 88% образовательных программ прошли аккредитацию в признанных аккредитационных агентствах. В результате, количество трудоустроенных выпускников сразу увеличилось.

«Число трудоустроенных выпускников возросло на 12% в сравнении с прошлым годом. Таким образом, средний процент трудоустройства в 2021 году составил 77%», - отметили в НПП.

По данным исследования, положительным образом на степени подготовленности молодых кадров отразилось привлечение преподавателей с практическим опытом к учебному процессу, особенно по практикоориентированным специальностям. Число преподавателей-практиков в 2021 году увеличилось до 75%.

Напомним, Министерством образования и науки в законодательство были внесены изменения, согласно которым отечественные вузы смогли приглашать на работу профессионалов-практиков от производства, не являющихся штатными работниками и не имеющих ученые степени.

Какие вузы предлагают самые актуальные образовательные программы

Итак, рейтинг МОН РК представлил самые лучшие вузы, которые предлагают наиболее актуальные, по мнению работодателей, образовательные программы.

Самая актуальная программа по направлению «Здравоохранение и социальное обеспечение» представлена в КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова.

По направлению «Юриспруденция» наиболее актуальные программы предлагают в КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева.

Самые подготовленные педагоги выходят из Евразийского национального университет им. Л.Н. Гумилева.

По направлению «Информационно-коммуникационные технологии» лидирует МУИТ, лучшие учебные программы по «Сельскому хозяйству и биоресурсам» - в СКУ им. М. Козыбаева.

Первым сразу по трем направлениям – «Естественные науки, математика и статистика», «Искусство и гуманитарные науки», «Социальные науки, журналистика и информация» стал Торайгыров Университет.

В общем рейтинге среди многопрофильных вузов – Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Торайгыров Университет, Казахстанско-Немецкий университет.

А среди профильных вузов первое место занял КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. Также высокие позиции заняли такие вузы, как Казахстанско-Британский университет, Университет Нархоз, Международный университет информационных технологий, Университет КИМЭП.

Итоги рейтинга показали, что лидирующие позиции занимают вузы, которые на постоянной основе проводят работу по совершенствованию образовательных услуг. Они инвестируют в образовательные программы и привлекают преподавателей-практиков.

Такой рейтинг служит ориентиром для абитуриентов, которые задумываются, куда пойдут работать после окончания. Ведь он не только оценивает качество образовательных программ, но и отражает карьерные перспективы, которые открываются перед выпускником, а также дает представление о среднем уровне заработной платы по итогам завершения обучения по конкретной программе в конкретном вузе.

По сути, данный рейтинг учитывает и интересы работодателей, и интересы абитуриентов, а в глобальном смысле делает вклад в снижение безработицы среди молодежи.

Отметим, в рамках рейтинга были оценены 2000 образовательных программ в 108 вузах страны, проанализированы карьерные перспективы 68 000 выпускников, привлечено более 600 экспертов со всех регионов Казахстана.

Как в отрасль привлекаются качественные кадры

Качество подготовки молодых специалистов зависит от уровня преподавателей, которые привлекаются в эту область. Высококвалифицированные специалисты приходят на конкурентоспособную заработную плату. По данным министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова, в связи с тем, что Закон РК «О статусе педагога» не распространялся на преподавателей вузов и, соответственно, их заработная плата не подлежала ежегодному 25%-ому повышению, в 2021 году в ведомстве было принят специальный приказ, согласно которому подведомственные вузы повысили зарплату профессорско-преподавательского состава ППС с 1 сентября 2021 года.

«Для рядовых преподавателей установлена минимальная оплата в 200 тысяч тенге, а для профессоров – в 350-400 тысяч тенге. При этом учебная ставка не должна превышать 680 часов в год. Данная мера также стала возможной благодаря поддержке нашего Президента и повышению стоимости гранта в таком объеме впервые с 2011 года», - написал министр образования на своей странице в Facebook.

Кроме того, в 2021 году в связи с реорганизацией вузов через конкурсные процедуры ректорами вузов были назначены молодые, но квалифицированные специалисты. Выпускники Кембриджского, Пенсильванского университетов, Назарбаев Университета, других ведущих вузов мира и программы «Болашак». Провостами и проректорами также назначены более 20 выпускников ведущих вузов мира. Активно привлекали к работе в Министерстве и подведомственных организациях членов Президентского молодежного кадрового резерва.

В целом, как отмечают в МОН РК, в последние несколько лет многое делается для улучшения образовательного процесса и повышения качества знаний выпускников. Сюда можно отнести и повышение стоимости гранта, увеличение стипендий, расширение академической свободы, а также сокращение отчетности.

Действительно, в последние годы стипендии вузов повышаются и имеют тенденцию к дальнейшему росту.

Растет и количество грантов на ежегодной основе.

«Количество государственных образовательных грантов для обучения в вузе было увеличено на 5 000. На столько же число грантов возрастет и в этом году», - сообщил министр образования на своей странице в Facebook.

При этом, как отметил глава МОН, при присуждении грантов акцент делается не только на «merit based» (основанный на заслугах – прим. ред.), но и на «need based» (по мере необходимости – прим. ред.). К примеру, впервые в 2021 годы были введены квоты для детей из многодетных семей – 5% от общего количества грантов и для детей из неполных семей – 1% образовательных грантов.

На 2021-2022 учебный год выделено 54 261 грантов и квот на обучение на бакалавриате и более 13 тысяч грантов на магистратуру.

Все эти меры способствуют повышению степени подготовленности выпускников, степени удовлетворенности работодателей уровнем подготовки специалиста по выбранной профессии, что в, конечном итоге, отражается на показателе трудоустройства молодежи по специальности.

От каких факторов зависит выбор профессии абитуриента

Выше мы рассказали о том, почему выпускники не могут найти работу по специальности. Другой гранью вопроса, почему достаточно большое количество выпускников не работают по специальности, по мнению специалистов Центра трудовых ресурсов при Министерстве труда и социальной защиты населения РК, является неосознанность выбора профессии.

Вице-президент Центра трудовых ресурсов Тахир Аслялиев считает, что, выбирая для себя будущую профессию, абитуриенты, как правило, не задумываются, легко ли будет потом найти работу. Они не владеют информацией о трендах рынка труда, и потому не могут выбрать востребованную профессию. Зачастую, выбирая то, что модно, выпускники сталкиваются с огромной конкуренцией на рынке труда. Поэтому вынуждены идти трудиться в сферы, далекие от тех наук, которым посвятили как минимум четыре года обучения.

По данным исследования «Молодежь в Казахстане: оценка ценностей, ожиданий и стремлений», проведенного Центром прикладных исследований Talap, причины, по которым молодежь не идет работать по специальности могут быть связаны с тем, что программы трудоустройства не всегда соответствуют потребностям и возможностям молодежи. Также это является следствием неосознанного выбора специальности, что в свою очередь говорит о низкой эффективности программ профессиональной ориентации в школах.

Поэтому спрос на центры профориентации стал возрастать в последние годы. В таких центрах учат выявлять свои сильные стороны, обретать уверенность в своих силах и делать выбор самостоятельно и осознанно, учитывая тренды рынка труда, рейтинг вузов по качеству образовательных услуг в выбранной специальности и уровень ожидаемой оплаты труда по выходу с вуза.

По мнению основателя столичного центра по работе с подростками Мадины Сыпатаевой, начинать учиться делать осознанный выбор нужно как можно раньше, примерно с 9-го класса.

«Я считаю, что самый действенный метод в профориентации – это «job shadowing» (быть тенью работы – прим. ред.). Работая с подростками, мы даем им задания вначале определить сферы интересов, где они хотели бы работать, затем изучить рынок, компании, которые работают в данных сферах. Со своей стороны, мы договариваемся с компаниями о встречах. Подростков просим максимально узнать о компании, чтобы для них встреча была как можно более продуктивной. Далее мы договариваемся о возможности «job shadowing», где подростки наблюдают за происходящим на этой работе, выполняют мелкие задания. В целом, они погружаются в атмосферу, процесс и график, и обретают более четкое понимание о профессии, которую думают выбрать. Далее дети договариваются о возможности стажировки в летнее время», - рассказала Мадина Сыпатаева.

При этом, как она отметила, важно понимать, что это все же дети и их пристрастия могут меняться. Именно поэтому такой метод в данном возрасте более эффективный по сравнению с профориентационными тестами, которые могут служить лишь инструментами.

«Иногда бывает так, что та сфера, которая меньше всего интересовала подростка при заполнении анкеты, вдруг начинает его затягивать, он начинает больше изучать ее. Узнать это можно только на деле. Поэтому мы рекомендуем детям не пропускать посещения потому, что это может быть полезно в первую очередь для них самих», - подчеркнула Мадина Сыпатаева.

Она добавила, что не нужно выбирать профессию по требованию родителей или потому, что так модно сейчас. Для более точного попадания в цель важно, как можно детальнее составить представление о профессии и работать над навыками, которые более всего понадобятся будущим специалистам. Тогда и диплом не будет просто «корочкой».

Напомним, Министерством труда и социальной защиты населения создан Атлас новых профессий и компетенций Казахстана, по которому можно изучить тренды профессий на основе данных отраслевых экспертов на 5-10 лет вперед, а также ознакомиться с новыми профессиями, которые будут востребованы в будущем.

Рабига Нурбай