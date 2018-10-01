Трудоустройство выпускников должно стать главной задачей вузов - проректор ЕНУ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проректор по международным связям и инновациям Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева Баубек Сомжурек отметил, что одним из главных направлений любого вуза должно стать трудоустройство его выпускников, передает корреспондент «Казинформ».

«Послание Главы государства Нурсултана Назарбаева было полностью посвящено социальной политике. В частности, акцентировано внимание на улучшении ситуации в сфере образования, здравоохранения и правопорядка. Президент подчеркнул, что, как и прежде, государство продолжит работу по дальнейшему укреплению внимания высшему образованию и науке. В Послании Президент страны обозначил конкретные задачи относительно и финансирования, и дальнейшего роста качества системы образования и науки», - сказал Б.Сомжурек.

Также проректор ЕНУ высказался и относительно того, что вузы должны нести ответственность за трудоустройство студентов.

«Этот вопрос является одним из самых актуальных. Поскольку, одной из важных составляющей работы любого высшего учебного заведения является трудоустройство выпускников. Это вопрос не сегодняшнего дня, он практически ежегодно поднимается. Президент страны в своем Послании в очередной раз попросил обратить внимание руководителей вузов и министра образования на вопросы трудоустройства. Учитывая тот факт, что идет речь о благосостоянии народа и его конкурентоспособности, то трудоустройство должно стать одной из главных направлений деятельности любого университета», - пояснил Б.Сомжурек.

Вместе с тем, он отметил, что в течение нескольких лет Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева успешно реализует программу по приглашению топ-менеджеров и профессоров. «Мы ежегодно приглашаем от 20 до 80 зарубежных профессоров. Министерство образования и науки уделяет огромное внимание этому вопросу. То образование, которое дают зарубежные профессора оно бесценное, есть определенный опыт. Вузы, которые приглашают больше зарубежных профессоров, имеют хороших выпускников и специалистов», - считает проректор вуза.

Б.Сомжурек считает своевременным вопрос поднятия престижа педагогов.

«В развитых странах полицейские, учителя и врачи получают высокую заработную плату. Вопрос поднятия престижа педагогов - это очень правильно и вовремя. Система образования и здравоохранения являются составляющей любого общества. Будущее государства зависит от того, каким будет образование и здравоохранение в стране», - заключил он.

Автор: Камила Амирова