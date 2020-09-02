Трудоустройство и места на рынке: как аферисты обманывают туркестанцев

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Жители региона все еще попадаются на удочку мошенников, обещающих за вознаграждение трудоустройство, помощь по госпрограммам и даже места на рынках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

В отдел полиции Байдибекского района с заявлением обратились трое местных жителей. По словам потерпевших, в одном из месседжеров они увидели объявление о помощи в трудоустройстве. Доверившись рекламе о том, что им помогут «трудоустроиться вахтовым методом в г.Актау», мужчины отдали по 40-50 тысяч тенге. Однако спустя полгода потерпевшие не дождались ни обещанной работы, ни денег. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество». Общая сумма нанесенного ущерба составила около 150 тысяч тенге.

Сотрудники полиции Байдибекского района провели оперативно-розыскные мероприятий, в результате которых задержали подозреваемую, местную жительницу, безработную. В настоящее время проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства дела, а также причастность подозреваемой к другим фактам мошенничества.

Аналогичный случай мошенничества стражи порядка пресекли в Жетысайском районе. В Жетысайский РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что ее обманула неизвестная женщина. Под предлогом помочь «с получением материальной помощи по государственной программе» и «приобрести торговое место на рынке» аферистка выманила у потерпевшей около 1,5 миллиона тенге. Оперативники задержали подозреваемую. Ею оказалась жительница Жетысайского района, безработная. В ходе следствия установлена причастность задержанной к еще 15 аналогичным фактам мошенничества. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 4 миллионов тенге. Подозреваемая находится под стражей.



