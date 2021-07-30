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Трудности с кормами: Районы Костанайской области делятся друг с другом сеном

30 Июля 2021 19:48
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Трудности с кормами: Районы Костанайской области делятся друг с другом сеном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Учитывая неблагоприятные погодные условия, в Костанайской области сложилась непростая ситуация с кормами. В связи с этим некоторые сельхозформирования региона оказывают спонсорскую поддержку в виде кормов для животных, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление сельского хозяйства и земельных отношений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает профильное ведомство, для успешной зимовки сельскохозяйственных животных по области необходимо заготовить 1 млн 084 тыс. тонн сена . На сегодня, по оперативным данным районных акиматов и города Аркалык, заготовлено 840,1 тыс. тонн сена, или 77,5% от потребности.

«В отдельных районах области наблюдается затруднительная обстановка по обеспеченности грубыми кормами, а именно - в Житикаринском, Денисовском районах и районе Б. Майлина, где обеспеченность составляет всего от 40 до 55%. Понимая важность вопроса, некоторые сельхозформирования нашей области хотят оказать спонсорскую поддержку в виде кормов для сельхозживотных: Мендыкаринский район - Житикаринскому району в объеме 120 тонн, Узункольский - Б. Майлина в объеме 50 тонн, Наурзумский - Денисовскому в объеме 50 тонн», - прокомментировали в сельхозуправлении.

Сегодня ТОО «Агрофирма Каркын» Мендыкаринского района начинает отгрузку 100 тонн сена в рулонах Житикарискому району. На местах сено распределят между малоимущими, пенсионерами и так далее.

Узункольский район начинает отгрузку 50 тонн сена району Б. Майлина , в том числе КХ «Веста» дает 10 тонн, ТОО «Крутоярское» - 10 тонн, КХ «Надежда» - 15 тонн, ТОО «Казанка»- 15 тонн. Наурзумский район планирует с о следующей недели начать отправку 30 тонн сена Денисовскому району.

«Следует особо отметить, что данную акцию поддержали волонтеры из числа молодежи, общественников районов и городов, которые принимают участие в погрузке и отгрузке сена»,- добавили в управлении.


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#Костанайская область   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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