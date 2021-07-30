Трудности с кормами: Районы Костанайской области делятся друг с другом сеном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Учитывая неблагоприятные погодные условия, в Костанайской области сложилась непростая ситуация с кормами. В связи с этим некоторые сельхозформирования региона оказывают спонсорскую поддержку в виде кормов для животных, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление сельского хозяйства и земельных отношений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает профильное ведомство, для успешной зимовки сельскохозяйственных животных по области необходимо заготовить 1 млн 084 тыс. тонн сена . На сегодня, по оперативным данным районных акиматов и города Аркалык, заготовлено 840,1 тыс. тонн сена, или 77,5% от потребности.