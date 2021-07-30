Трудности с кормами: Районы Костанайской области делятся друг с другом сеном
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Учитывая неблагоприятные погодные условия, в Костанайской области сложилась непростая ситуация с кормами. В связи с этим некоторые сельхозформирования региона оказывают спонсорскую поддержку в виде кормов для животных, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление сельского хозяйства и земельных отношений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает профильное ведомство, для успешной зимовки сельскохозяйственных животных по области необходимо заготовить 1 млн 084 тыс. тонн сена . На сегодня, по оперативным данным районных акиматов и города Аркалык, заготовлено 840,1 тыс. тонн сена, или 77,5% от потребности.
«В отдельных районах области наблюдается затруднительная обстановка по обеспеченности грубыми кормами, а именно - в Житикаринском, Денисовском районах и районе Б. Майлина, где обеспеченность составляет всего от 40 до 55%. Понимая важность вопроса, некоторые сельхозформирования нашей области хотят оказать спонсорскую поддержку в виде кормов для сельхозживотных: Мендыкаринский район - Житикаринскому району в объеме 120 тонн, Узункольский - Б. Майлина в объеме 50 тонн, Наурзумский - Денисовскому в объеме 50 тонн», - прокомментировали в сельхозуправлении.
Сегодня ТОО «Агрофирма Каркын» Мендыкаринского района начинает отгрузку 100 тонн сена в рулонах Житикарискому району. На местах сено распределят между малоимущими, пенсионерами и так далее.
Узункольский район начинает отгрузку 50 тонн сена району Б. Майлина , в том числе КХ «Веста» дает 10 тонн, ТОО «Крутоярское» - 10 тонн, КХ «Надежда» - 15 тонн, ТОО «Казанка»- 15 тонн. Наурзумский район планирует с о следующей недели начать отправку 30 тонн сена Денисовскому району.
«Следует особо отметить, что данную акцию поддержали волонтеры из числа молодежи, общественников районов и городов, которые принимают участие в погрузке и отгрузке сена»,- добавили в управлении.
- 16 вагонов с сеном отправили жамбылцы в Кызылординскую область
- В Кызылординской области заготовлено 45% кормов от общей потребности
- Работники предприятий активно вакцинируются в Костанайской области
- Две бройлерных фабрики строят в СКО
- Лечение одного больного коронавирусом обходится государству в 1 миллион тенге
- Сенатор Дуйсенгазы Мусин встретился с аграриями ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана