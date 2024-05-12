Трудиться с душой призывает медсестра с 44-летним стажем из Рудного

12 мая в Казахстане отмечается Международный день медицинской сестры. О своей интересной, но в то же время очень ответственной профессии рассказала медсестра Рудненской городской больницы Галина Гулевич. Подробнее – читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

Уже в мае этого года Галина Ивановна уходит на заслуженный отдых – в стенах городской больницы она проработала 44 года. Шутит, что за все годы работа сменила только этаж.

Как сообщает пресс-служба Рудненской городской больницы, Галина Гулевич с отличием окончила Рудненский филиал Кустанайского медучилища, проходила практику в пульмонологии медсанчасти (после реорганизации - Рудненская городская больница). Отмечает, что работать медсестрой пришла с душой и эта профессия была невероятно близка по духу героине.

Фото: пресс-служба Рудненской городской больницы

- Мне предлагали поступать в мединститут, но мне так нравилась профессия медицинской сестры, я пошла работать с душой, с большим желанием. И вот 20 лет я проработала в пульмонологии, а 24 года - в травматологии, была палатной медсестрой, а 14,5 лет - старшей. В семье моей не было медиков, а я сделала этот выбор после тяжелой болезни и кончины моего папы, я как раз была в то время старшеклассницей. Я решила, что буду помогать людям, - рассказывает о себе Галина Ивановна.

Сама женщина уже на пенсии 5 лет, но в этом году решила окончательно передать пост и уйти на отдых. Коллектив отделения с большим почетом и уважением провожает женщину в заслуженный долгосрочный отпуск.

Фото: пресс-служба Рудненской городской больницы

- Конечно, я с большим теплом буду вспоминать годы работы в любимой, ставшей родной больнице, но всему свое время. Пора отдыхать. Займусь огородом, внуком, может, дождемся внучку. Скучать будет некогда! - поделилась Галина Ивановна.

Что касается наставления последователям и своим коллегам, то медсестра подчеркивает о взаимном уважении друг к другу. Важно помнить, как ты относишься к людям, так и они к тебе.