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    11:27, 12 Май 2024 | GMT +6

    Трудиться с душой призывает медсестра с 44-летним стажем из Рудного

    медсестра Рудненской городской больницы Галина Гулевич
    Фото: пресс-служба Рудненской городской больницы

    12 мая в Казахстане отмечается Международный день медицинской сестры. О своей интересной, но в то же время очень ответственной профессии рассказала медсестра Рудненской городской больницы Галина Гулевич. Подробнее – читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

    Уже в мае этого года Галина Ивановна уходит на заслуженный отдых – в стенах городской больницы она проработала 44 года. Шутит, что за все годы работа сменила только этаж.

    Как сообщает пресс-служба Рудненской городской больницы, Галина Гулевич с отличием окончила Рудненский филиал Кустанайского медучилища, проходила практику в пульмонологии медсанчасти (после реорганизации - Рудненская городская больница). Отмечает, что работать медсестрой пришла с душой и эта профессия была невероятно близка по духу героине.

    медсестра Рудненской городской больницы Галина Гулевич
    Фото: пресс-служба Рудненской городской больницы

    - Мне предлагали поступать в мединститут, но мне так нравилась профессия медицинской сестры, я пошла работать с душой, с большим желанием. И вот 20 лет я проработала в пульмонологии, а 24 года - в травматологии, была палатной медсестрой, а 14,5 лет - старшей. В семье моей не было медиков, а я сделала этот выбор после тяжелой болезни и кончины моего папы, я как раз была в то время старшеклассницей. Я решила, что буду помогать людям, - рассказывает о себе Галина Ивановна.

    Сама женщина уже на пенсии 5 лет, но в этом году решила окончательно передать пост и уйти на отдых. Коллектив отделения с большим почетом и уважением провожает женщину в заслуженный долгосрочный отпуск.

    медсестра Рудненской городской больницы Галина Гулевич
    Фото: пресс-служба Рудненской городской больницы

    - Конечно, я с большим теплом буду вспоминать годы работы в любимой, ставшей родной больнице, но всему свое время. Пора отдыхать. Займусь огородом, внуком, может, дождемся внучку. Скучать будет некогда! - поделилась Галина Ивановна.

    Что касается наставления последователям и своим коллегам, то медсестра подчеркивает о взаимном уважении друг к другу. Важно помнить, как ты относишься к людям, так и они к тебе.

    - Я всегда говорила своим медсестрам, санитаркам: относитесь к пациентам так, как хотели бы, чтобы относились к вам самим. На больничной койке может оказаться каждый из нас, наших близких. Я сама дважды оперировалась, и знаю, как тяжело человеку в первые дни после операции. Нужно понимать, входить в положение. Наверное, самое дорогое в нашей профессии, это когда ты приходишь на смену, а пациент говорит, что при виде тебя ему сразу стало легче. Это так приятно! – заключила Г.Гулевич.

    Теги:
    Здравоохранение Здоровье Медицина Костанайская область Минздрав РК
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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