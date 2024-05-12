РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:01, 12 Май 2024 | GMT +6

    147 тысяч медицинских сестер и братьев в РК отмечают профессиональный праздник

    медсестры
    Фото: пресс-служба управления здравоохранения Акмолинской области.

    12 мая во всем мире празднуется Международный день медицинской сестры. В этом году профессиональный праздник в стране отмечают около 147 тыс. медицинских сестер и братьев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Институт общественной политики.

    Несмотря на то, что количество среднего медицинского персонала (СМП) в стране каждый год растет, дефицит кадров все еще сохраняется. На сегодняшний день не хватает около 4,2 тыс. специалистов среднего звена.

    Более того, обеспеченность специалистами сестринского дела остается на низком уровне – 74,7 на 10 тыс. человек, акушерского дела – 5 на 10 тыс. человек.

    К примеру, по последним данным ВОЗ (2020 год), суммарная обеспеченность специалистами сестринского и акушерского дела в европейских странах выглядела следующим образом: 

    • Финляндия – 223,3 на 10 тыс. человек; 
    • Швеция – 215,9 на 10 тыс. человек; 
    • Бельгия – 201,3 на 10 тыс. человек; 
    • Швейцария – 187,1 на 10 тыс. человек; 
    • Норвегия – 185,1 на 10 тыс. человек.

    Во всем мире отмечается усиление роли медицинских сестер в системе здравоохранения. В целом, наблюдаются следующие тенденции в сфере сестринского дела:

    Расширение сестринских функций в качестве кадровой инновации в области здравоохранения
    На фоне дефицита кадров в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, а также высокой нагрузки на врачей общей практики многие страны приняли решение делегировать медицинским сестрам часть врачебных обязанностей (Швейцария, Великобритания, Финляндия, Ирландия, Польша и др.).

    В рамках проекта по разработке и внедрению новой модели сестринской службы (с 2017 года), в Казахстане введена должность медсестры расширенной практики, которая получила ряд функций врача (патронаж, вакцинация, скрининги и ряд диагностических и лечебных процедур).

    Увеличение доли медицинских сестер с высшим сестринским образованием

    По рекомендации ВОЗ доля медсестер с высшим образованием должна составлять не менее 10%. По состоянию на 2022 год в США 71,7% медицинских сестер получили степень бакалавра или более высокую степень. 

    В Казахстане внедрена многоуровневая система подготовки специалистов сестринского дела. Более того, для работающих медсестер были разработаны интегрированные программы академического и прикладного бакалавриата по сестринскому делу. В этой связи, 37 медицинских колледжей страны получили статус Высших колледжей и обеспечивают подготовку прикладных бакалавров.

    Повышение спроса на квалифицированных специалистов в области сестринского дела

    По данным ВОЗ, дефицит сестринского персонала во всем мире в 2020 году составлял 5,9 миллионов, наиболее остро проблема нехватки медсестер стоит в Африке, Юго-Восточной Азии и в ряде стран Латинской Америки. 

    Согласно данным Центра развития трудовых ресурсов, в ближайшие 5 лет спрос на средний медицинский персонал по уходу составит 39 тыс. человек. По данным Министерства труда и социальной защиты, медицинские братья и сестры (1,2 тыс. вакансий) входят в ТОП-5 самых востребованных вакансий.

     

    Теги:
    Здравоохранение Праздник Здоровье Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!