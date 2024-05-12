147 тысяч медицинских сестер и братьев в РК отмечают профессиональный праздник

12 мая во всем мире празднуется Международный день медицинской сестры. В этом году профессиональный праздник в стране отмечают около 147 тыс. медицинских сестер и братьев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Институт общественной политики.

Несмотря на то, что количество среднего медицинского персонала (СМП) в стране каждый год растет, дефицит кадров все еще сохраняется. На сегодняшний день не хватает около 4,2 тыс. специалистов среднего звена.

Более того, обеспеченность специалистами сестринского дела остается на низком уровне – 74,7 на 10 тыс. человек, акушерского дела – 5 на 10 тыс. человек.

К примеру, по последним данным ВОЗ (2020 год), суммарная обеспеченность специалистами сестринского и акушерского дела в европейских странах выглядела следующим образом:

Финляндия – 223,3 на 10 тыс. человек;

Швеция – 215,9 на 10 тыс. человек;

Бельгия – 201,3 на 10 тыс. человек;

Швейцария – 187,1 на 10 тыс. человек;

Норвегия – 185,1 на 10 тыс. человек.

Во всем мире отмечается усиление роли медицинских сестер в системе здравоохранения. В целом, наблюдаются следующие тенденции в сфере сестринского дела:

Расширение сестринских функций в качестве кадровой инновации в области здравоохранения

На фоне дефицита кадров в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, а также высокой нагрузки на врачей общей практики многие страны приняли решение делегировать медицинским сестрам часть врачебных обязанностей (Швейцария, Великобритания, Финляндия, Ирландия, Польша и др.).

В рамках проекта по разработке и внедрению новой модели сестринской службы (с 2017 года), в Казахстане введена должность медсестры расширенной практики, которая получила ряд функций врача (патронаж, вакцинация, скрининги и ряд диагностических и лечебных процедур).

Увеличение доли медицинских сестер с высшим сестринским образованием

По рекомендации ВОЗ доля медсестер с высшим образованием должна составлять не менее 10%. По состоянию на 2022 год в США 71,7% медицинских сестер получили степень бакалавра или более высокую степень.

В Казахстане внедрена многоуровневая система подготовки специалистов сестринского дела. Более того, для работающих медсестер были разработаны интегрированные программы академического и прикладного бакалавриата по сестринскому делу. В этой связи, 37 медицинских колледжей страны получили статус Высших колледжей и обеспечивают подготовку прикладных бакалавров.

Повышение спроса на квалифицированных специалистов в области сестринского дела

По данным ВОЗ, дефицит сестринского персонала во всем мире в 2020 году составлял 5,9 миллионов, наиболее остро проблема нехватки медсестер стоит в Африке, Юго-Восточной Азии и в ряде стран Латинской Америки.

Согласно данным Центра развития трудовых ресурсов, в ближайшие 5 лет спрос на средний медицинский персонал по уходу составит 39 тыс. человек. По данным Министерства труда и социальной защиты, медицинские братья и сестры (1,2 тыс. вакансий) входят в ТОП-5 самых востребованных вакансий.