Труд медработников нелегкий, но очень благородный – глава УДП РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Клиники и оздоровительные учреждения, подведомственные Медицинскому центру Управления делами Президента РК, вносят значительный вклад в развитие здравоохранения страны, в повышение стандартов лечения и реабилитации, внедрение и распространение передовых технологий. Об этом заявил Управляющий делами Президента РК Айбек Дадебаев, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие коллеги! Сегодня я хочу поздравить с профессиональным праздником всех медицинских работников! Ваш труд нелегкий, но очень благородный. Вы спасаете жизни, восстанавливаете утраченные силы и здоровье, возвращаете людям полноценную и качественную жизнь, а семьям дарите счастье. Около 3 тысяч медработников трудятся в системе УДП. Клиники и оздоровительные учреждения, подведомственные Медицинскому центру Управления делами Президента РК, вносят значительный вклад в развитие здравоохранения страны, в повышение стандартов лечения и реабилитации, внедрение и распространение передовых технологий. Прилагают все силы для того, чтобы вывести их на мировой уровень. В прошлом году в БМЦ были открыты новый терапевтический корпус на 200 коек и центр ядерной медицины. На прошлой неделе они подтвердили соответствие стандартам международной аккредитации JCI. Еще одно достижение ЦЯМ – производство двух новых радиофармацевтических препаратов, необходимых для диагностики разных видов онкозаболеваний. В ближайшее время мы ждем выпуск третьего препарата», - написал Айбек Дадебаев в Telegram

По его словам, хорошие результаты и в центральной клинической больнице Алматы.

«В нашей легендарной «Совминке» открыты центр хирургического лечения болезни Паркинсона и центр аритмологии, что дало надежду многим пациентам. В целом, наши больницы и санатории стали более доступными для всех казахстанцев. С этой целью, а также в рамках содействия развитию уровня здравоохранения в регионах регулярно проводятся выездные Дни Медицинского центра. Наши специалисты в текущем году уже поделились своим опытом с коллегами Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской областей и города Шымкента, провели свыше ста уникальных операций и более тысячи консультаций жителям регионов. Специалисты Медцентра УДП делятся с коллегами из регионов новыми технологиями лечения, проводят обучающие семинары. Уважаемые медицинские работники, желаю вам успехов в сохранении жизни и укреплении здоровья казахстанцев! Семейного благополучия и процветания, радости и счастья!» - резюмировал А. Дадебаев.