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    17:34, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Трубопровод прорвало в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алмалинском районе по улице Шарипова ниже улицы Гоголя произошел прорыв трубы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Очевидцы сняли на видео образовавшийся на месте аварии фонтан воды.

    «На месте работают аварийные службы. Специалисты занимаются ликвидацией аварии. Для ликвидации подтопления направлены мотопомпы. Подробная информация будет предоставлена позднее», - сообщили в управлении энергетики и водоснабжения города Алматы.

    Как уточнили в акимате, порыв теплотрассы произошел в 17:00. Причина повреждения – наружная коррозия. Временно отключена подача горячей воды для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 400 мм.

    Теплотрасса была введена в эксплуатацию более 30 лет назад – в 1986 году. За последние годы на данном участке из-за ветхого состояния трубопровода произошло 17 аварий, сегодняшний инцидент стал 18 по счету. Временно без тепла остались 67 многоквартирных и 2 частных дома, 6 объектов образования и более 20 других объектов. Ведутся работы по определению поврежденного трубопровода и места повреждения.

    Устранением аварий занимаются специалисты ТОО «АлТС». Всего задействованы три единицы техники и 18 человек.

    Кадр из видео


    Теги:
    Алматы Видео Происшествия Происшествия, ЧС
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