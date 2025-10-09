Трубы обмотаны скотчем: жители дома в Актау бьют тревогу

По словам жильцов, после того как организация жилищно-коммунального хозяйства, ранее обслуживавшая микрорайон 3 «А», отказалась от выполнения своих обязательств, состояние инженерных коммуникаций в доме значительно ухудшилось.

— Подвал нашего дома находится в аварийном состоянии: места соединения труб замотаны изолентой и скотчем. Система водоотведения отсутствует полностью. Коммуникации обрушились и лежат на земле. В случае подачи горячей воды существует высокий риск разрыва труб и затопления. Это может привести к тому, что весь дом останется без отопления, — сообщают обеспокоенные жильцы.

Жители утверждают, что регулярно оплачивают коммунальные услуги, однако обслуживающая организация, несмотря на получаемые средства, своих обязательств не выполняет. В связи с этим они просят акимат провести соответствующую проверку и принять срочные меры по восстановлению инженерных сетей до начала отопительного сезона.

В управлении жилищной инспекции города Актау сообщили, что выявленные неисправности в коммунальной системе дома были устранены.

— 7 октября в подвале дома № 16 микрорайона 3 «А» была обнаружена неисправность канализационной трубы. В настоящее время силами коммунальных служб повреждённый участок восстановлен. Следует отметить, что ранее организация, обслуживавшая данный жилой дом, уклонялась от исполнения своих обязанностей и отказалась от дальнейшего обслуживания. В настоящее время ведётся работа по заключению договора с новой обслуживающей компанией, — говорится в официальном сообщении.

