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Тройняшки в Актау вместе пришли на избирательный участок

Автор:  
Аружан Саптарова
5 Июня 2022, 15:46
Тройняшки в Актау вместе пришли на избирательный участок

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Мангистаукая молодежь продолжает проявлять гражданскую позицию, голосуя на республиканском референдуме по поправкам в Конституцию РК. Среди них тройняшки из Актау Акарыс, Бекарыс и Жанарыс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свой выбор тройняшки сделали на городском участке для проведения референдума № 48. Молодые люди отмечают, что практические все события в своей жизни отмечают вместе, вот и на голосование пришли втроем.

Юноши уверены, что сделали правильный выбор

Свыше 230 участков для проведения референдума открыты с семи утра в Мангистау. Всего в области зарегистрированы 405 тыс. 662 гражданина, имеющих право на участие в референдуме, из них 148 тыс. 979 человек – жители Актау.

Голосование продлится до 20:00 часов.


Мангистауская область   Конституция   Общество   Молодежь   Референдум  
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