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Тройня родилась в Туркестанской области накануне 8 Марта

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Марта 2021, 18:18
Тройня родилась в Туркестанской области накануне 8 Марта

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области врачи спасли жизнь недоношенной тройне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

34-летняя жительница Сарыагашского района Лаура Турарбекова в преддверии Международного женского праздника 8 Марта родила троих девочек. Недоношенные дети находятся под наблюдением врачей областного перинатального центра №1.

«Я рада, что роды прошли благополучно. Дома с нетерпением меня ждут еще два сына и две дочки. Я родила накануне праздника. В связи с этим, от всей души поздравляю женщин в белых халатах с праздником. Тысяча благодарностей врачам», - сказала многодетная мама.

Новорожденным были даны имена Жания, Рабия, и Сания. Отметим, недоношенные малышки смогли выжить благодаря профессионализму и заботе врачей. Так как дети появились на свет раньше срока, у них неправильно были развиты легкие, их подключили к аппарату искусственного дыхания. На сегодня жизни девочек ничего не угрожает.

Напомним, с начала года в Туркестане родился 1571 ребенок, из них 38 двоен и две тройняшки.


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