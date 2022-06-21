Тройня родилась в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городской перинатальный центр аким Костаная Марат Жундубаев пришел поздравить Алену и Игоря Лукиных с важным событием - рождением тройни. От имени меценатов семье был вручен сертификат на 1,5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние 20 лет в городе 5 семей стали счастливыми родителями тройняшек. Для нашего города это редкий случай. Символично, что в Год детей исполнилось долгожданная мечта молодых костанайцев стать родителями. Теперь у них большая семья», - сообщил Марат Жундубаев.

Он напомнил, что в Казахстане с 2021 года по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева в рамках ОСМС весьма успешно реализуется социальная программа «Аңсаған сәби» (ЭКО). Этой программой воспользовалась и семья Лукиных.

«Материнство - это великое счастье, и благодаря медикам и государству у наших молодых родителей сегодня, можно сказать, тройной праздник. Желаю малышам и их родителям крепкого здоровья, терпения, взаимопонимания и семейного благополучия»,- заключил М. Жундубаев.

Сами родители не скрывают радости. Ведь ждали они детей целых семь лет, а теперь на их руках сладко спят Милана, Арина и Артем.

Ранее сообщалось, что костанайским парам с бесплодием выделено почти 300 квот на ЭКО в 2022 году. В регионе в очереди на ЭКО стоят более пятисот бесплодных пар.