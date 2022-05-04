Костанайским парам с бесплодием выделено почти 300 квот на ЭКО

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —Из выделенных на Костанайскую область 295 квот уже реализованы 136. О проблеме бесплодия рассказала журналистам заведующая медикогенетическим отделением костанайской областной больницы Асель Файзулина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

А. Файзулина отметила, что в республике уже на протяжении двух лет реализуется программа «Ансаган саби». К примеру, в прошлом году на республику было выделено 6 тыс. квот на ЭКО, в этом году - уже 7 тыс. На Костанайскую область в этом году было выделено 250 квот, в этом году - 295.

«Семьи с диагнозом «бесплодие» могут получить эту услугу совершенно бесплатно. В этом году расширены показания для программы ЭКО. Если в прошлом году проходили женщины с непроходимостью труб или с мужским фактором бесплодия, то в этом году сняты ограничения, в том числе и по возрасту. То есть почти каждая пациентка, страдающая бесплодием, может участвовать в программе», - добавила она.

Для этого, как отметила эксперт, женщине нужно прийти на приём к акушеру -гинекологу в медучреждение по месту прикрепления, а дальше получить соответствующее направление на ЭКО.

«Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали о том, что есть такая бесплатная программа и женщины с бесплодием могут в нем участвовать. Довести до населения, что каждая семейная пара с бесплодием имеет шанс стать родителями»,- сказала А. Файзулина.

Между тем, из выделенных на этот год 295 квот 136 уже освоены. 96 пациентов закончили программу, из них 34 забеременели - пять двоен, остальные - одноплодные беременности. В регионе в очереди на ЭКО стоят 563 бесплодные пары.



