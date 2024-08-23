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    20:40, 22 Август 2024 | GMT +6

    Тройня родилась в Кентау

    Тройня родилась в Кентау
    Фото: акимат Кентау

    Бақыткүл Саттархан, жительница села Хантаги у города Кентау, родила тройню - двух мальчиков и девочку. Малышей назвали Багым, Ансаром и Асланом. Об этом передает агентство Kazinform. 

    Как сообщили в акимате Туркестанской области, тройняшки родились преждевременно, на 29-й неделе беременности. При рождении они весили 1.480, 1.380, 1.280 грамма.

    — Малыши находятся под наблюдением врачей, оно продлится около двух месяцев. Сейчас состояние матери и детей стабильное. По словам 28-летней Бахытгуль Саттархан, она ждала первенца шесть лет. Теперь родилась целая тройня! Для семьи Ермахановых это большая радость, — отметили в пресс-службе акимата.

    Дом семьи Ермахановых посетила заместитель акима города Акнур Байболова, она передала поздравления акима города и вручила подарки для малышей.

    Тройня родилась в Кентау
    Фото: акимат Кентау

    Всего с начала года в Кентау родилось 765 детей. Среди них 18 пар близнецов и теперь одна тройня.


    Теги:
    Туркестанская область Демография Регионы Казахстана Дети Регионы Общество Новорожденный
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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