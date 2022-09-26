Тройня родилась по ЭКО в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – У молодой пары из Жаркента с помощью ЭКО родилась тройня. 29-летняя Гунчигуль с мужем стали родителями сразу двух дочерей и одного сына. Об этом сообщили в пресс-службе филиала по Алматы Фонда медстрахования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гунчигуль и представить не могла, что станет мамой троих прекрасных малышей. Она мечтала родить хоть одного ребенка.

«Я не могла забеременеть целых четыре года. Все это время я куда только не обращалась и не ходила, но все было тщетно», - вспоминает сейчас уже молодая мама.

Из-за проблем со здоровьем врачи ее не обнадеживали, но сама женщина не оставляла мечту и искала новых докторов. Так она познакомилась с врачом Иваном Мельниковым. С надеждой на долгожданную мечту Гунчигуль с мужем решились приехать из Жаркента в Алматы.

«Тут я узнала о том, что в программе ЭКО можно участвовать по квоте за счет ОСМС. Это огромный шанс для всех молодых семей, мечтающих о чуде. И для меня это тоже было последним шансом. Многие не могут позволить себе ЭКО, так как это очень дорого. Для участия в программе я встала на учет и начала проходить обследования. Конечно, таких желающих как я, наверное, очень много. Я решила набраться терпения и ждать», - сказала женщина.

Спустя время Гунчигуль услышала от врачей клиники долгожданное «одобрено». После она записалась на прием и начала подготовку. Заветные две полоски молодая женщина увидела через семь дней, а через 14 дней на УЗИ они с супругом услышали два сердцебиения. Позже выяснилось, что они станут родителями тройни. Маму с малышами уже выписали из роддома. Они чувствуют себя хорошо.

В филиале Фонда медицинского страхования отметили, что дорогостоящая услуга по экстракорпоральному оплодотворению с 2020 года оказывается за счет средств обязательного социального медицинского страхования. Так, уже третий год семейные пары имеют возможность участвовать в программе и осуществить свою мечту о долгожданном чаде. Только за первые шесть месяцев 2022 года Фондом медстрахования по городу Алматы профинансировано 1 тыс. 304 случая на сумму более 1,3 млрд тенге.

Ранее также сообщалось, что три мальчика весом 1990, 1940 и 2200 граммов родились в Центре перинатологии и детской кардиохирургии Алматы.

Фото: sumy.today